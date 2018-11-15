АНОНС Слова № 46 1323 ВИДЕО

13 ноября в актовом зале Киево-Печерской лавры должна была состояться встреча епископата Украинской Православной Церкви с Президентом Украины Петром Порошенко. Встреча была инициирована самим Петром Алексеевичем, так как Президент, по словам главы его администрации, «неоднократно подчеркивал важность диалога между государством и Церковью». Собственно говоря, в важности диалога никто не сомневался, страна ввергнута в пучину церковного раскола, который вряд ли что-то хорошее Украине принесет. Но встреча, увы, не состоялась.

Формальным предлогом для ее отмены стал тот факт, что президент и духовенство УПЦ не сошлись в вопросе выбора места проведения такого мероприятия. Так чем же так испугала президента Киево-Печерская лавра? Почему он не решился приехать туда, где его ожидал предстоятель УПЦ блаженнейший Онуфрий и многочисленные священнослужители?

Об этом в материале Чего испугался Президент в Киево-Печерской лавре?

Колонка редактора в этом номере посвящена объединению оппозиции. «Исторические задачи Майдана и объединение оппозиции», так она называется.

«Мы объединили усилия – ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК и «За життя» – именно для того, чтобы добиться выдвижения единого кандидата на президентских выборах от политических сил, ориентирующихся на электорат юго-востока и центра Украины и помешать действующей власти разыграть сценарий военной истерии в обществе. Мы не дадим им, вцепившимся во властные кресла, продолжать душить украинцев непомерными тарифами, налогами. - подчеркнул сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, народный депутат Украины Юрий Бойко.

Автор статьи задает вопрос вопросы: на сколько чувствуют тенденции нарождающегося нового мира представители ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, на сколько они способны воплотить эти идеи в идеологию понятную массам? На сколько они готовы строить институты будущего?

Так давайте же разъясним читателям и зрителям, что это за новый мир и каковы по Вашему его тенденции?

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Маркс, к примеру, видел, пролетариат, как движущую силу революционных изменений в эпоху промышленных революций. Индустриальная эпоха в действительности усилила роль пролетариата в обществе в результате возник феномен социального государства, который активно сворачивается сегодня в Украине. Пролетариат никуда не делся, просто его значение в общественном производстве упало в связи с развитием робототехники. Сегодняшний пролетариат — это во многом легко взаимозаменяемый офисный планктон. Новым гегемоном станет новый класс, порожденный цифровой реальностью интернет - Нетократия, он еще только оформляется, осознает свои интересы, а главное уже сегодня обладает своей финансовой системой - крипто валютами.

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Об объединении оппозиции пишет и Антон Кравчик. Его статья называется «Скрытые смыслы объединения оппозиции». В свете приближающихся украинских президентских выборов всеобщее внимание приковано к оппозиции. Она борется с Порошенко или играет в многоходовки по сценариям Гаранта, делая вид, что борется с ним? Единственное, что нужно крупному бизнесу, к которому относятся и представители Оппоблока – защитить свои инвестиции!

А Вам как кажется – у оппозиции борьба с президентом – это всерьез? И каковы «скрытые смыслы» ее объединения?

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Продолжая тему объединения оппозиции, необходимо понять, что существуют сиюминутные тактические интересы, связанные с грядущими выборами как президента, так и выборами в парламент. Тут все просто на тактическом уровне и довольно неоднозначно на стратегическом, я бы даже сказал историческом. Как известно объединили усилия газовое крыло ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА и партия «За життя». Смогут ли вновь объединившиеся политики заглянуть за нефтегазовый горизонт и увидеть тенденции формирующегося будущего, мы это скоро это увидим. В противном же случае все закончится, как это обычно бывает, банальной борьбой за власть в устаревших структурах, что не сможет принести не мира не благосостояния нашей стране, несмотря на громкие заявления.

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Никита Додон в этом номере пишет о том, что наверняка заинтересует курильщиков – об очередном повышении цен на табачные изделия.

Если П. Порошенко не дерзнёт, как «гарант» применить президентское «вето» реанимируя себе электоральный шанс, то табакозависимых жителей Украины с 1 января следующего года ущемят новой акцией.

Ну, новые налоги и сборы у нас уже никого не удивляют, с граждан сдирают средства всеми возможными способами. Так что же непосредственно ждет курильщиков? О чем пишет Никита Додон?

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Государство вне зависимости от того существует ли развитая экономика в стране или нет вынуждено наполнять бюджет. В нашем случае наполнять его можно только из тощих карманов сограждан. Этим вызван взлет тарифов потому, что именно туда заложен косвенный налог, цена бензина бьёт рекорды по этой же причине. Остались еще курильщики, почему бы на них еще не наложить бремя своих непомерных расходов. Радует, что себя наша элитка не ограничивает в статусном потреблении. Страна уже устала поражаться корпоративным зарплатам госмонополистов, при этом положение дел в стране и вверенных им монополиях никак не отражается на их бонусах и премиях. Нафтагаз выписал себе многомилионные премии с неполученных денег Газпрома. Укрпочта закрывает сельские отделения, а ее руководитель Смилянский получает ежемесячно более 600 тысяч гривен на фоне нищенских зарплат рядовых почтальонов и таких примеров полно в каждой отрасли. Никто ничего не боится, не прячется – страна сошла с ума!

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«Инженеры человеческих душ на службе украинского «эуропейства» Так называется еще одна статья Антона Кравчика, выходящая в номере.

«С 2014г. меня не покидало смутное ощущение, что нас поместили внутрь какого-то ритуала, что нас кто-то решил принести кому-то в жертву. Из нас насильно захотели вылепить эуропэйцив. Но механизм такого воздействия в глобальном масштабе от меня был скрыт. Сегодня я могу поделится некоторыми соображениями по этому поводу, исходя из представлений Арнольда Ван Геннепа о ритуалах перехода и учения доктора Тимоти Лири об импринтах и контурах нервной системы человека» - пишет автор.

Так и что же со всеми нами происходит, исходя из этих учений? Европейцами мы в итоге станем или нет?

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То, что на нас проводится некий психологический эксперимент, многие начали уже понимать. Автор приводит примеры технологий по которому производится этот социоинженеринг натронных масс. Технологии, как это следует из статьи, довольно древние, значит проверенные временем. Польза от статьи в том, что раскрывая секреты психологической обработки автор дает возможность нашему сознанию поставить защиту на пути вредоносного воздействия и сохранить хот как-то нашу психику.