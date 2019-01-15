АНОНС Слова № 3 1332 ВИДЕО

Вот и заканчивается веселая зимняя пора – Святки! В субботу, 19 января православные христиане отметят один из великих и любимых народом праздников – Крещение Господне или Богоявление. Праздник Крещения начинается вечером 18 января, когда православные отмечают Крещенский Сочельник. В этот день соблюдают строгий пост. А название Сочельник пошло от блюда, которое традиционно готовят перед праздниками Рождества и Богоявления — сочиво.

Сразу после литургии в сочельник в православных храмах проходит чин Освящения воды, которая называется агиасмой (по-гречески «великая святыня») или крещенской водой. Водоосвящение фактически происходит два раза — в сочельник и в сам праздник Богоявления Господня.

Об особенностях святой крещенской воды, о традициях, о том, как нужно встречать праздник Крещения, читайте в нашей газете.

Ну а теперь о мирских наших делах.

«Узелок, телега, Польша!» - так… не слишком оптимистично называется выходящая в номере колонка редактора.

“Реализован проект «Малая Украина на задворках Европы» – вот итог последних пяти лет”, - считает директор института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев. Он приходит к выводу, что страна кардинально изменилась и изменения эти сопоставимы с перестроечной пятилеткой 1985-1990 годов, когда инженеры превращались в профессиональных мешочников, а подающие надежды спортсмены – в криминальных авторитетов.

Так у нас сейчас и инженеров-то нормальных нет. Кому в кого превращаться? Ну а если серьезно – что и правда уже всем смириться, что узелок с пожитками и Польша – единственный для украинцев выход?

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Глубокие социальные трансформации все же произошли и связаны они в первую очередь с двумя факторами военным временем и галопирующей деиндустриализацией. Она в свою очередь порождает массовое батрачество. Когда-то в гиблых районах Российской империи в основном районах Нечерноземья было развито явление, именовавшееся отходничеством. Это когда крестьяне уходили в города на заработки и тем самым содержали свои оставшиеся на малой родине семьи. Но, во-первых, это явление было в рамках одного государства, а во-вторых в чернозёмной зоне такого никогда не было. Это же как надо «докируваться» чтобы возродить отходничество в конце двадцать первого века, да к тому же на территории, где его не существовало даже в девятнадцатом веке в силу обильности земли! Причем класс батраков состоит из тек кого устраивает проект «Малая Украина на задворках Европы» и кого он категорически не устраивает, кто уезжает скорее по идеологическим соображениям.

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Элла Алыбина в этом номере пишет… о сексе! Ну, наконец-то хоть какой-то живой темой мы будем привлекать наших читателей. Хотя объективности ради надо сказать, что заслуга не наша! Подняли столь животрепещущую и всем интересную тему не мы, а наши дорогие депутаты. «В любви всегда согласие и лад…» Так называется статья. А речь в ней идет о новом Законе, который вступил в силу 11 января. Народная молва сразу окрестила его законом о «сексе под расписку».

Ну а на самом-то деле? Что мы действительно теперь должны будем друг другу письменные разрешения давать на секс?

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Закон был, нововведение в том, что в него включена мера для предотвращения домашнего насилия по требованию Совета Европы. Ранее по нашему УК изнасилованием считалось действия сексуального характера над лицом доведенного до бессознательного состояния или лишено возможности сопротивляться, теперь трактовка насилие расширяется и трактуется как секс без согласия партнера. К чему это может привести? Ни к чему в наших условиях разрушенной правоохранительной и судебной системы. Тема мутная сложно доказуемая, но ею можно будет воспользоваться для заказных дел, хотя анонимные источники в правоохранительных органах утверждают, что проще подбросить наркотики и срок больше полагается. Кроме того, обсуждаемая норма закона, как это не странно, будет работать на разрушение семьи, что русле европейских ценностей, в частности феминизма и никак не поможет реальной жертве не имеющей финансовых возможностей нанять адвоката и оплачивать дорогостоящие экспертизы. У нее просто не примут заявление в полиции.

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Антон Кравчик в этом номере пишет о выборах. Куда ж без них? «Выборы и оппозиция: джокер в колоде», - так называется его статья. В ней он дает предполагаемые расклады сил. Не только на выборах президента, но и на парламентских. И кто же по мнению Кравчика будет фаворитом? Неужели все так скучно и опять надоевшая Юля?

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Юлия Владимировна фигура по-своему трагическая. Упустив свой реальный шанс в далеком 2004 году она уже вот много лет занимает второе почетное место. Сегодня только Батькивщина является реальной партией классического типа. Все остальные как бы партии, партиями на самом деле не являются – это телевизионные проекты, лишь имитирующие партийные структуры. Разница между ними такая же, как между регулярной армией нового времени и феодальной дружиной, когда нижестоящий феодал нанимается к сюзерену на службу со своим, не то сбродом ни то боевым отрядом и так по цепочке. Уходит из проекта он тоже не один, а со своими людьми. Так вот, казалось бы, Юлия Владимировна имеет преимущество над всеми остальными, но она не смогла его реализовать по ряду организационных причин, идеологической невнятности и отсутствию во владении республиканских СМИ.

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Никита Додон – тоже о выборах. В своей статье «Пресекайте приписки «мёртвых душ» и подкуп на выборах» он заранее предупреждает читателей о том, как их могут использовать и обманывать в угоду определенному кандидату. Пока объявляются и пытаются регистрироваться в ЦИК всё новые кандидаты в Президенты Украины, знающие люди обеспокоены риском фальсификаций. – пишет автор. - Ведь нарушать предписанные Законом правила выборов давно стало промыслом команд нечестных кандидатов. Достижимо это рядом приемов, из которых массово применяются три: подкуп, приписки «голосов» и помехи голосованию избирателей, «нежеланных» махинаторам.

И что же Никита Додон предлагает делать, чтобы не стать жертвой подобных махинаторов?

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А многое удается проконтролировать на уровне наблюдателей, все зависит от их подготовленности, ведь если им известны заранее приемы фальсификаций они смогут им эффективно противодействовать в противном же случае их будут использовать втемную профессионалы фальсификаций. Озвученный еще Сталиным принцип: «не важно, как проголосуют, важно, как посчитают» актуален по сей день. Что бы нам не пели про декоммунизацию. Статья Никиты Додона является своеобразным методическим пособием в этом смысле.

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Еще одна статья Антона Кравчика, открывающая нам глаза на действительность, называется «Протоколы Сионских мудрецов»: злая мудрость «управляемого хаоса»?

Все то, что с нами происходит, кажется нам случайным хаотичным стечением обстоятельств, однако так ли уж случайны события, повторяющиеся с завидной регулярностью и бьющие в одни и те же ворота? – задается вопросом автор. Все эти революции, майданы, реформы деградации с планомерным демонтажем социальных завоеваний человечества – все это наталкивает на мысль, что существует некий единый план, по которому, как по сценарию воспроизводится мировая человеческая трагедия.

И что же – такой план или сценарий действительно существует? И главный вопрос лично у меня – какова же его конечная цель? Или этого даже Кравчик не знает?

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Можно по-разному оценивать текст «Протоколов», директивный ли это документ, исполняемый по команде «солдатами невидимого фронта» или самосбывающееся пророчество, но нельзя отрицать очевидное, что под видом народного недовольства, уже не первое десятилетие, идет планомерный демонтаж государства. Послушный невидимым силам парламент уже и демонтирует церковь под видом создания новой. Конституция страны игнорируется. Дух во всех его проявлениях. Дух законности Дух государственности, дух здравого смысла наконец – попран! Все что придает, хоть какое-то движение этому миру, движется только благодаря «золоту». Отсюда ощущение пустоты и бездуховности. Печалит то что это не только удел нашего государства, это мировой тренд.