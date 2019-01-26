АНОНС Слова № 4 1333 ВИДЕО

Чреду новогодних и рождественских праздников, завершаемых Крещеньем Господним продолжает государственный праздник «Злуки». Утром 22 января, в День соборности Украины, первые лица города и области возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Затем присутствующие спели гимн. Полагающихся в таких случаях уличных зевак почему-то не наблюдалось. Военные отмаршировали для начальства, начальство покрасовалось перед военными, все остались довольны… Так начинается выходящая в номере колонка редактора, посвященная дню Соборности и не только ему.

«Воображариум как способ существования» - называется статья. В которой автор утверждает, что нынешнее руководство Украины ничего не умеет делать профессионально, разве что воображать. И как же нам всем жить в этой воображаемой Украине с воображаемой историей и таким же воображаемым настоящим?

-

Так и жить... Обретя независимость, мы не смогли сформулировать конкурентоспособную идею государственности пригодную к применению в ХХІ веке и логично продолжили избавимся от всех структур, институтов – и в конце концов даже от языка, на котором думаем. Люди давно не хотят государства, но при этом хотят его благ. Государство в ответ навязало военный тип управления. Именно для его воспроизводства нужно непрерывное военное положение. Режим перманентной катастрофы, которой эта экстремальность будет питаться. При этом идет повсеместная атака на профессионализм. Фактически построена цивилизация без профессионалов, во что в семидесятые никто бы не поверил.

Украинский агитпроп, казалось бы, сделал невозможное, путем невероятных усилий построил сугубо умозрительную конструкцию вроде американской. Разница в том, что американская существует в реальности, а возрождающаяся Украина – только в их воображении. Но, пожалуй, современная Украина ничего профессионально делать не умеет, кроме как воображать.

-

Антон Кравчик в этом номере продолжает тему выборов. В своей статье «Цирк нации-хромая утка на дроте» он пишет: Предвыборная кампания Порошенко превращается в откровенную клоунаду. Политические скандалы, шаманские пляски с томосом по городам и весям на фоне проседания экономики, языковые репрессии от политика, чья семья говорит на русском, выглядят комичней, чем самые развеселые комедии от Зеленского, который без труда обставляет гаранта нации. В последнее время, Порошенко совершает прокол за проколом.

Но в итоге все равно станет президентом, потому что опять придумает какой-то план Б? Так считает Кравчик или нет? Или у нас все же есть шанс увидеть другого президента?

-

Неудавшееся военное положение. Провалы на международном фронте. Отказ Европы и США поддержать «азовский поход» Главкома. Замораживание конфликта на Донбассе, провал плана «миротворцы», Северный поток-2. И вот на этом фоне, гарант нации шутит и скачет, заряжая нацию оптимизмом. Более того, все чаще складывается впечатление, что Порошенко сознательно дискредитирует выборы-2019, превращая их в цирк. Просто потому, что не в состоянии уничтожить или разбить двух основных артистов украинского избирательного театра: приму Тимошенко и профессионального лицедея Зеленского. Попытка с введением военного положения в Украине оказалась неудачной: Запад взбунтовался против такой грубой схемы, откровенно попирающей все демократические нормы и изначально закладывающей не легитимность будущего президента. Попытка «хромой утки» выскочить на томосе который должен стать краеугольным камнем предвыборной кампании Порошенко тоже сомнительны. Как показывает опыт того же Ющенко попытки внести религиозный раздор не приносят особого рейтинга, но специфика нынешней избирательной кампании в том, что победу можно будет получить на абсолютно малых цифрах, может и хватит. «Избирательное проклятье» Петра Алексеевича заключается в том, что даже если он по-честному победит никто в это не поверит и противники могут оспаривать его результат вплоть до новой, даже не бархатной революции.

-

Элла Алыбина в этом номере тоже касается темы грядущих выборов. Нет, она не делает прогнозов и не подсчитывает у кого какие шансы победить. В своей она обращается к прощальному посланию первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона «друзьям и согражданам», которое необычайно актуально и сегодня. И не только для США, но и для нашей страны.

Не так важно, кто станет следующим Президентом Украины – пишет автор, - на самом деле важно, как он или она собирается преодолевать проклятие катастрофической отчужденности украинцев от родного государства и его институтов, которое уже третье десятилетие преследует нас независимо от имен и фамилий чиновников.

Так в чем же все-таки суть? Что много лет назад советовал американцам Джордж Вашингтон и чему мы сегодня можем у него поучиться?

-

Цитата Джорджа Вашингтона звучит дословно таким образом: «Если мы останемся единым народом под руководством эффективного правительства, вскоре придет время, когда мы сможем игнорировать материальный ущерб от внешних раздражителей ... когда враждующие государства, осознавая невозможность нажиться за наш счет, не будут легкомысленно нам угрожать и нас провоцировать, когда мы сможем выбирать между миром и войной, исходя из наших интересов, которые будет диктовать справедливость». Дело в том, что нас постоянно стравливают, усиливая раскол украинского общества. Нельзя угодить абсолютно всем, отношения в обществе должны строится на толерантности и взаимоуважении, но в таком случае народ станет сильным и объединится против своих угнетателей, а этого допустить никак нельзя. Так и живем.

-

Еще одна статья Антона Кравчика, выходящая в номере, называется Тайные творцы «славной эпохи Beatles». И в ней автор утверждает, что молодежное движение 60 годов прошлого века, чьим лозунгом было «Секс, Наркотики и Рок-н-ролл», породившее сексуальную революцию, хиппи и создавшее свою субкультуру на самом деле возникло отнюдь не случайно. Эти идеи были запущены в общество, чтобы остановить его стремительную коммунизацию.

Мало кто сегодня вспоминает, что это было также время, когда США и Западный мир трещали по швам от социального напряжения, - пишет автор, - политические заказные убийства, шквал массовых беспорядков, забастовок, стачек и акций гражданского неповиновения, антивоенные манифестации против вьетнамской войны, постоянные демонстраций безработных и представителей расовых меньшинств. Запад стоял на грани коммунистической революции. Революция на Кубе и Карибский кризис были первыми залпами. А потом все как-то выдохлось…

Так кто же так мастерски перенаправил социальную революцию в сексуальную, заменив идеи всеобщего равенства и братства наркотиками и рок-н-роллом?

-

Над национальные структуры или как их еще именовал советский агитроп мировая закулиса. Дело в том, что капитализм не жизнеспособен без наднациональных структур согласования интересов. Они-то собственно создают разного рода научно-исследовательские институты, цель которых эффективное глобальное управление миром. Сегодня маркетинговые и политические технологии тесно переплелись между собой. Насаждаемая поп-культура и сама неплохо продается и позволяет эффективно продавать молодежи убеждения и стоящих за ними политиков. Об этой психолого-политической кухне статья нашего автора.

-

О великом украинском празднике дне Злуки и его исторических уроках, которые, к сожалению, никто не выучил, пишет в этом номере и Никита Додон. «Злука и обманы вождей» так называется его материал.

Убытки от внешней торговли достигли в Украине в 2018 году рекорда в $8 млрд. – пишет автор. - Это вместе с «трудовой эмиграцией» подрывает благосостояние остающихся жителей разоряемой страны. Но распорядители казны не спешат латать финансовые бреши, зато не упускают поводы для «пиара» и растрат на спорные «нужды», включая череду чествований.

Важным новым бизнесом Нацбанка Украины стал выпуск юбилейных монет. Одну из них приурочили к 100-летию подписания Универсала УНР о «злуке» и на том сувенире наглядно показали... как фальсифицируют историю страны.

Почему автор весь праздник Злуки и все что с ним связано рассматривает как сплошную череду фальсификаций?

-

Просто потому что они там есть. Но есть и уроки тех событий, которые можно было бы за сто лет принять во внимание. Попытки перекручивать смысл происходящего фирменный стиль действующей власти. Они сочиняют историю, которая должна обосновать их претензии на грабеж страны. Современная украинская история лишь немногим менее турбулентна, чем события столетней давности. У нас тлеют территориальные конфликты, а государственность переживает период "детских болезней" в запущенной форме – национализма, радикализма, полуколониальной экономической политики, феодальной вольницы регионов и олигархов. В нынешней Украине читаются многие "родовые травмы" УНР и ЗУНР – и вздумай крупнейшие соседи синхронно захватить наши территории, как это было сто лет назад, страна бы очень быстро посыпалась.

Что тогда, что сейчас заметно отсутствие народной легитимности у власти. Несмотря на внешне демократические выборы, власть оторвана от населения идейно и экономически. Вместо денег, возможностей и внятных перспектив развития, людей "кормят" национализмом и образом врага.

Ситуация как в две капли воды похожа на то, что было в УНР – с жителей республики собирали поборы, требовали от них воинской повинности - а взамен предлагались лишь национальные символы и прочие "спецэффекты".

Как и в УНР-ЗУНР, в нынешней Украине нет мощного общественного класса, на который может опереться власть и с этой точки запустить развитие страны (несмотря на декларируемое развитие армии или заигрывания с верующими). Отсутствует и позитивный образ будущего, который, как и сто лет назад, ограничивается примитивными парадигмами "остаточного прощавай".