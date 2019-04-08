АНОНС Слова № 15 1344 ВИДЕО

В ожидании второго тура выборов жизнь в Украине становится все веселее и интереснее. Отсутствие хлеба у большинства населения сполна компенсируется переизбытком зрелищ! То наши кандидаты прилюдно анализы сдают, то готовятся к дебатам на стадионе – причем каждый в свой день. Теперь вот еще и одесский губернатор повеселил, отказавшись выполнять указ президента и уходить с поста! А ведь это знак! Когда чиновники так смелеют – это означает только одно – нет больше над ними реальной власти. Кажется….Порошенко - капут!

Сегодня в анонсе 15 номера газеты «Слово» мы расскажем вам о том, что интересного произошло В Украине и в нашем городе на текущей неделе и что нашло отражение в материалах газеты.

Игорь Назаренко «За что боролись?»

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День Освобождения любимого города, празднуемый 10 апреля, всегда радостный весенний праздник, вошедший глубоко в нашу культурную традицию. В дни празднования 75 годовщины героического Освобождения Одессы хочется разобраться, что мы на самом деле празднуем?

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А что разве кто-то из адекватных людей еще не разобрался? Как бы не пытались нынешние власти все перекрутить, нормальные люди помнят и знают, что были фашисты и была Красная армия, армия освободителей!

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Наш народ воевал с буржуазной Европой за Нашу Советскую Родину. Воевал во многом за идею свободного развития всех и каждого и во многом это получалось под контролем партии, зорко следившем за советским бюрократическим аппаратом.

Сегодня мы отчаянно стремимся на Запад в качестве лакеев и батраков, из третьего мира, позабыв о том, что в Великой Отечественной войне наш народ своей кровью заплатил за право быть народом мира первого. В связи с этим приходят на ум пророческие слова Тараса Шевченко: «Німець скаже: «Ви слов’яни», «Слов’яни! слов'яни!» Славних прадідів великих Правнуки погані!».

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Антон Кравчик «Порошенко: «Я все понял, я больше не буду...»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком. «Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», - заявил он в понедельник в эфире телеканала ICTV. «Гражданину Украины надо создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который ему удобнее», - утверждал глава государства. Извините, а как же тогда пропихиваемые им законы об образовании, о языке?

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Похоже, политтехнологи Порошенко, и даже новые, выписанные из Израиля специалисты по черному пиару, потеряли всякий рассудок и в панике мечутся, хватаясь за любые самые безумные идеи в надежде предотвратить неизбежное... Подробнее о радикальных изменениях в образе нынешнего гаранта – читайте в материале Антона Кравчика.

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Никита Додон «Агонию «абсолютного зла» пора унять правкой Закона»

Недодемократы правят в Украине. Этот нелицеприятный факт обнажен перед согражданами и иностранными наблюдателями реакцией ярых приспешников «президентства» Порошено. Последние угрожают стрелять, восстать и уже хватают оппонентов за горло. Что же будет дальше?

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Еще до начала нынешней выборной кампании знающие люди предсказывали, что когорта приближенных Порошенко будет отчаянно бороться за удержание власти, т. к. они оказались на развилке судьбы, юмористично показанной Гайдаем на примере «князька района» товарища Саахова: «Или я её веду в ЗАГС или она меня ведёт к прокурору». Но наши реалии оказались менее юмористичны.

Уже 31 марта через 3 часа после окончания голосования избирателей, получив первые данные о неудаче в сборе голосов за свою кандидатуру, П. Порошенко призвал сторонников к «тотальной мобилизации», что наиболее неадекватные сочли сигналом к насилию и моральному террору против «внутренних врагов». Подробнее о том, что ожидает внутренних врагов в случае проигрыша Порошенко – читайте в материале Никиты Додона.

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Антон Кравчик. «Культура индивидуализма: стиль жизни как отсутствие ее смысла?»

В «Украинской правде» недавно вышла статья «Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского». Поверхностная гламурная статья, изобилующая ничего не значащими подробностями. Однако, стилем жизни кандидатов в президенты интересуются все. Почему? Потому что человек — это его стиль! Стиль жизни — это особенности поведения, мышления, это самовыражение и привычки…

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Всеми уже подзабытый, а некогда любимый сериал, «Богатые тоже плачут» тоже был построен на принципе интереса широких масс к быту элитных групп.

Образ жизни, которых на прямую связан с понятием «стиля жизни». Говоря о культуре стилей жизни необходимо отметить, что она была бы невозможна без появления такого явления как индивидуализм. Индивидуализм является культурным проектом приобщения атомизированного индивида к жизни постиндустриального общества. Переломным моментом в истории индивидуализма стал бунт 1960-х и появление нового среднего класса общества всеобщего потребления. Подробнее о содержании индивидуализма как идеологии постиндустриального общества – в материале Антона Кравчика.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все перечисленные материалы и еще много интересного вы можете прочитать в 15 номере газеты «Слово»