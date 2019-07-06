АНОНС Слова № 26 1355 ВИДЕО

Ох и неспокойно же сейчас в мире! Вот уже и Израиль, где и так всегда небезопасно из-за соседей, охватили внутренние беспорядки. Более 110 пострадавших, включая полицейских, медиков, журналистов, сожженные автомобили, горящие шины, парализованные на шесть часов дороги по всей стране и почти 140 задержанных – таковы основные итоги второго дня акций протеста эфиопской общины. Что ж, посмотрим, насколько быстро и демократично ближневосточная страна подавит свой протест. Быть может это послужит нам примером…

Сегодня, в очередном анонсе газеты «слово», мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в городе, стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Популизм как политика»

Популизм семимильными шагами идет по необъятным просторам нашей страны. Красные шарики Шария, сменили зеленых Зе, затмивших собою клоунаду Ляшка и Кивы. Однако опыт ложных, «майданных» революций требует от нас провести разграничение: где кончается революция и начинается подыгрывающая правящему классу демагогия. А разве не все, что исходит от наших политиков – одна сплошная демагогия?

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Сегодняшних политиков, твердящих про всевластие элит и исключение из политики народа, часто причисляют к «популистам», это относительно новое явление, получившее название от слова народ populous отсюда и популизм. Популизм обещает, что к власти придут «знающие», «хорошие» люди, только знать они должны не экономику и госуправление, а душу народа, его «общие» чаяния.

Опасность популизма в том, что он может обеспечить разве, что смену конкретных лиц, в лучшем случае кланов во власти, не затронув ни классовой структуры общества, ни социально-экономической системы.

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О том, почему наших людей так легко одурманить популизмом и долго ли еще так будет продолжаться – читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик «Кто за штурвалом твоим, Украина?»

Президент Украины В.Зеленский возмутился тем, что МИД без его ведома ответил на ноту России, отправленную Киеву 25 июня, относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей. «Я как Президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», – заявил Зеленский на брифинге. Ещё более его разозлил министр иностранных дел П.Климкин, который «не считает нужным» обсуждать такие вопросы с президентом. Прикольно у нас все-таки в стране теперь… Интересно, а если реальная война начнется, президент тоже узнает об этом из интернета?

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Украина превратилась в неуправляемый автомобиль, которым может рулить кто угодно. Периодически возникают драки за руль. Разве только Климкин игнорирует президента? Пока Климкин абсолютно самостоятельно отражал «гибридную агрессию Кремля», ярко выступил Виктор Медведчук. В результате прямых переговоров с представителями непризнанных республик принято решение о передаче Киеву 4-х украинских пленных. Президент Украины не при делах, вся Трехсторонняя контактная группа во главе с Леонидом Кучмой – побоку. Только Медведчук и «террористы»: прямое общение. Президент после Климкина еще не отошел, а тут опять почитал сайты и узнал о «жесте доброй воли». По ходу, его вообще никто даже за директора автобазы не считает. Процессы на таком важном «игровом поле», как российское, вообще идут без его участия.

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О том, почему наш президент не принимает участия в столь важных для страны вопросах и долго ли он еще будет узнавать о делах в Украине из интернета – читайте в материале Антона Кравчика.

Никита ДОДОН: «Выбираем по-умному: задаем вопросы «новым лицам»

Главным достоинством многих кандидатов и партий на этих парламентских выборах представляется то, что они – «новички». Хотя новизна их относительна и увы, никак не гарантирует того, что жизнь народа по-новому станет лучше. «Свежих» примеров разочарований – избыток. Автор считает, что всем нам пора уже выбирать – по-умному: не очаровываясь фразами и позерством, а задавать соискателям депутатских мандатов конкретные вопросы об их мотивах, определении приоритетов в депутатской работе.

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Изучая слова, повадки и «свершения» массы кандидатов, хвалящихся своей новизной, легко заметим кучу плагиата, слепленного на новый лад. Кандидаты рядятся в «новых людей», добавляя в свой лексикон дюжину иноязычных терминов, но при этом избегают остросоциальных «вечных» тем. Нужна ли обществу такая «новизна», будет ли толк от такой смены образов? Надеяться – нет оснований.

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Так кого же нам тогда выбирать и на кого надеяться – об этом в материале Никиты Додона.

Ну а пока политики борются за избирателя, в Одессе продолжается активная культурная жизнь. Недавно прошел кинофестиваль студенческих короткометражек «Первый шаг». Это знаковое событие объединило вокруг себя талантливую молодежь, авторитетных кинематографистов и всех, кто любит современное кино.

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О том, как все происходило, какие ленты отобрало компетентное жюри и какие призы получили победители, читайте в материале Екатерины Соколовой «Первый шаг» стал смелым «прыжком» в творческое будущее украинского кинематографа»

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те материалы, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».