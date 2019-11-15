АНОНС Слова № 45 1374 ВИДЕО

12 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер. Разведение сил и средств в районе поселков Золотое, Петровское и Станица Луганская состоялось и это стало последним шагом в направлении встречи.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Елизавета Радишевская «Препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» сняты, но возвращение Донбасса это не приблизит»

Казалось бы, все прекрасно, Владимир Зеленский выполняет обещания, данные народу! Первые шаги на пути к миру сделаны, первое условие формулы Штайнмайера выполнено. Дальше – все по плану: выборы на Донбассе, изменения в Конституции, особый статус… и - Донбасс наш!!! Донбасс уже не серая зона, где в ходу рубли, а у большинства граждан российские паспорта, а по-прежнему наша, украинская земля. Где говорят по-русски, несут цветы к памятнику маршалу Жукову, но при этом любят свою Родину, работают, платят налоги в украинский бюджет!

Почему-то подобное звучит как фантастика! Почему?

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Да потому, что, например, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что «нормандская» встреча необходима только для того, чтобы уйти от «кабальных» Минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью LIGA.net. Отвечая на вопрос, зачем Украине «нормандская» встреча с Путиным, он сказал: «Чтобы уйти от Минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат». О том, как долго мы будем искать другие форматы, тянуть время и топтаться на месте – читайте в материале Елизаветы Радишевской.

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Игорь Назаренко. «А должна ли партия быть секси?»

Сегодняшнее положение правящей партии – «Слуга народа» можно определить, как стихийный, а главное скоротечный гегемонизм. В партии это прекрасно осознают: и стихийность, и скоротечность. Скоротечность является проблемой, ведь на носу местные выборы под которые надо успеть не подрастерять капризный рейтинг, на что сейчас и заточена вся эта активность «Слуг».

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Ирония ситуации состоит в том, что невиданный рейтинг «Слуг народа» демонстрирует, что массы готовы к коренному переустройству общества, хотят попасть в новый прекрасный мир! А что им сегодня предлагается? Четкий образ этого мира, реальный план достижения прекрасного будущего, выраженный в научно обоснованной теории переустройства мира старого? Всего этого мы не видим. А что же видим? Что предлагается на самом деле инстинкт размножения – «секси». Почему лифт будет подниматься если партия будет «секси», нет ли здесь неуместной аналогии с эрекцией в лифтовом партийном хозяйстве? Ответа нет!

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Подробнее об инстинкте размножения и о том, как он влияет на рейтинг «Слуги народа» читайте в колонке редактора.

Маричка Безверхняя «Учить детей становится страшно: поучать берутся «активисты»

Успехом увенчалось в начале ноября в одной из муниципальных школ Одессы «разоблачение» учительницы младших классов: она из-за скандала уволилась с работы. Подняла «хайп» мать одной из учениц, опубликовав в Фейсбук эпизод видеозаписи подслушанного за дверью урока, где слышны реплики на повышенных тонах. Активистка своего добилась, но создала проблему другим: среди учебного года без учителя остался второй класс и далеко не все родители этому рады.

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В последние годы атаки на учителей стали нормой поведения родителей. В старших классах стало особым шиком «довести» учителя и снять на видео его реакцию (без съемки собственного поведения). Такие ролики периодически появляются в сетях и «детишки» развлекаются, наблюдая, как гневное «ату учителя!» разносится по специально созданным группам в соцсетях активистами-защитниками прав детей. Дело дошло до того, что в январе этого года в киевском лицее учитель был избит отцом ученика, которому слишком громко сделали замечание (не первое по счету). Причем еще один папаша снимал на видео то, как избивали учителя, а вечером папы показали сыновьям, «как нужно решать вопросы». Тогда коллеги вышли на акцию «Защитим учителя».

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О том, почему учителя боятся перечить старшеклассникам, почему стало возможным даже физическое насилие со стороны учеников и их родителей, а также о том, насколько опасно возражать тем, у кого папы (или мамы) – «активисты» или ветераны – читайте в материале Марички Безверхней.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».