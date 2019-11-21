АНОНС Слова № 46 1375 ВИДЕО

Условия для проведения саммита нормандской четверки появились, и именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже. С таким заявлением выступил глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси.

"Если все четыре страны — участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря значит, условия уже "созрели ", — отметил Лавров. Ох, как бы хотелось, чтобы это оказалось правдой, а не очередной уловкой, чтобы все действительно созрели к нормальному, конструктивному диалогу и чтобы в итоге в нашу многострадальную страну наконец-то пришел мир! Что ж, до 9 декабря жать не так уж и долго…

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Никита Додон «Алхимия финансовых долгов»

Авторитетный спекулянт «финансами» Дж. Сорос, назвал этот бизнес – «алхимией». И правоту его суждения доказывают проблемы с финансами Украины. Хотя виновные в этих проблемах предпочитают именоваться «экономистами»-«финансистами», но при этом ведут нашу державу к банкротству. Как же это происходит?

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Преступными «схемами» займов, из-за которых уровень доходов большинства граждан (кроме самих «алхимиков финансов») неуклонно падает. А способствовали такой беде два внутренних «фактора»: предательство «барыг» + игнорирование многими согражданами, в том числе и занимающими выборные должности, признаков «мошенничества» в разорении Украины уловками «кредиторов».

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О хитрых уловках кредиторов и о том, как и чем теперь вынуждена расплачиваться Украина и все ее граждане – читайте в материале Никиты Додона.

Игорь Назаренко. «Воскрешенное кликушество»

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, выступая в Верховной Раде неистовствовал, истошно хоронил коммунизм, «остаточно» сводил счета с призраками Ленина и Сталина, через желание продать украинскую землю иностранцам. Реакция зала: визг электронных устройств, перебиваемый выкриками «позор» и откровенным хихиканьем коллег депутатов. Почему Потураев решился на это позорище?

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А потому, что он своим кликушеством пытался проявить власть - манипулируя людьми и ситуациями в условиях массового психоза. В последнее время главным поводом говорить о массовом психозе стала телевизионная политическая пропаганда. Прежние истошные крики и драки обывателей, приглашаемых в популярные ток-шоу, как-то сами собой перетекли в ток-шоу политические, которыми плотно заполнен эфир основных телеканалов в течение последних пяти лет. И чем выше градус истерии «экспертов», чем абсурдней их лозунги, чем лживей их высказывания, тем эффективней оказывается пропаганда.

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Подробнее о пропаганде, ее целях и средствах, а также влиянии на всех нас – читайте в колонке редактора.

В Одесской Юракадемии стартовал Чемпионат по компьютерной игре «DOTA-2»

Киберспорт сегодня не только набирает популярность, но уже, как говорят разбирающиеся в этом люди, вытесняет популярные классические виды спорта, такие как, например, футбол, теннис, хоккей и так далее. Для примера можно сравнить призовой фонд некоторых соревнований. Так, призовой фонд чемпионата мира по Dota-2 сегодня превысил 30 миллионов долларов. А призовой фонд хоккейной сборной США всего 15 миллионов долларов. То есть киберспорт – как утверждают - претендует на звание спорта будущего! Интересно, конечно, но какое же все это имеет отношение в Одесской юридической академии?

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Как выяснилось, самое непосредственное. Национальный университет «Одесская юридическая академия» – передовой вуз страны, в котором уровень развития кибертехнологий позволит в ближайшем будущем изменить отношение социума в том числе и к киберспорту, подняв его на качественно новый уровень. Здесь создан IТ-центр, Центр кибербезопасности и информационных технологий. И потому совсем не случайным стал тот факт, что именно здесь решили провести соревнованиях по популярной игре ДОТА -2. Такие чемпионаты прежде не проводились нигде в Украине, Юридическая академия, как всегда стала новатором и первопроходцем!

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Подробнее о том, как соревновались киберспорсмены – читайте в материале В Одесской Юракадемии стартовал Чемпионат по компьютерной игре «DOTA-2»

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».