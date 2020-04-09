АНОНС Слова № 14 (1393) ВИДЕО 

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях власти запретили выходить на улицу из-за распространения коронавируса. В этих областях ввели комендантский час, который предусматривает ограничения на передвижение. Таким образом, в областях запрещено выходить на улицу и находиться в общественных местах с 13:00 субботы, 11 апреля, до 06:00 понедельника, 13 апреля. Комендантский час также установили в Волынской и Закарпатской областях. Поможет ли комендантский час ограничить коронавирус не известно, но уличная преступность точно будет себя чувствовать неуютно.

Игорь Назаренко. «О дивный новый мир»

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Исторический опыт показывает, что обычно в ходе кризисов формируются контуры будущего миропорядка, думаю кризис сегодняшний не станет исключением. Мы уже согласились в рамках эпидемии с такими чертами Нового миропорядка, как отказ от прав человека, онлайн контролем за индивидом и дальнейшей атомизацией общества, а базой для этой новой тоталитарности станет «капитализм платформ» почему он возникает?

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Проблема, которую старые капиталистические фирмы не решили и по сей день, заключается в том, что их бизнес-модели не настроены на задачу извлечения и использования данных. Они ориентировались на фабричное производство, в котором производитель ничего не узнает ни о покупателе, ни о том, каким образом товар использовался. В условиях кризиса перепроизводства стало ясно, что, если фирмы хотят сделать продажи более эффективными, необходима другая бизнес-модель.

Вырастая зачастую из внутренних задач по управлению данными, платформы стали эффективным инструментом монополизации экономики. Эта модель широко распространилась, множество компаний инкорпорируют платформы: мощные технологические компании (Google, Facebook, Amazon), динамичные стартапы (Uber, Airbnb), промышленные лидеры (GE, Siemens), ведущие игроки в сельском хозяйстве (John Deere, Monsanto) и многие другие.

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Что такое капитализм платформ и каким образом он формирует новый дивный мир читайте в колонке редактора.

Дмитрий Волошенков «Одесский капкан для английского «Тигра».





166 лет назад, в апреле 1854 года, произошло одно из самых ярких исторических событий Крымской войны 1853-1856 гг. — история с британским пароходо-фрегатом «Тигр», имеющая самое тесное отношение к Одессе.

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13 июля 1851 года «Тигр» был зачислен в состав британского Королевского флота. По традиции, якоря фрегата украсили литые вензеля "H.M.S." (Её Величества корабль). Этот факт имеет особое значение, поскольку «Тигр» считался королевской яхтой и выполнял представительские функции "придворного корабля" королевы Виктории. Кроме того, «Тигр» выполнял функции учебного корабля и морской школы — здесь набирались опыта будущие офицеры британского флота, преимущественно гардемарины и мичманы из самых аристократических английских семейств. А постоянная команда фрегата, которую с июня 1852 года возглавлял капитан Генри Уэлс Джиффард, состояла из опытных и повидавших виды моряков. И так сложилось, что судьбу капитана Джиффарда вихри истории навсегда свяжут с Одессой.

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Подробнее о Крымской войне и одесских злоключениях фрегата «Тигр», читайте в материале Дмитрия Волошенкова.

Никита Додон Операция «Экспроприация»

Многие украинские СМИ называют новый ночной банковский закон «антиколомойским», однако есть мнение, что у него другая задача, не имеющая ничего общего с именем известного украинского олигарха, какая?

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А вот какая… голосование ночью 30 марта в Верховной Раде законопроекта об упрощении процедур ликвидации банковских и кредитных учреждений обострило борьбу между представителями отечественного бизнеса и лоббистами иностранных компаний. Ведь фактически иностранцы удумали силами своих агентов в НБУ и других госструктурах искоренять любых аборигенных финансистов, если те станут помехами их бизнес-планам. Такая «зачистка» украинской экономики в угоду пришлым «цивилизаторам» имеет все признаки «экспроприации», как по-научному назван грабеж, «узаконенный» какими-либо нормативными документами власть имущих. И не случайно эта реформа приурочена к отмене запрета продажи земель в Украине.

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Подробнее о том, как связаны банковский закон с открытием рынка земли читайте в статье Никиты Додона Операция «Экспроприация»

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».