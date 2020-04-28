АНОНС Слова № 17 1396 ВИДЕО

«С такими документами к нам лучше не приходить» - напутствовал профильный комитет Верховной Рады отправляя на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля, которая была разработана в начале текущего месяца. Об этом 29 апреля написал первый заместитель председателя профильного комитета, нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк у себя в Facebook.

Не смотря на небрежность плохо подготовленного документа Кабмин не забыл подтвердить курс Украины в ЕС и НАТО, а вот вопросах усиления социальной защиты и поддержки экономики оказался менее прилежен, что и вызвало нарекания профильного комитета.

Игорь Назаренко. «Геополитика в «Джентльменах»

Фильм Джентльмены от Гая Ричи по его же собственному сценарию - это криминальная комедия с элементами боевика, среди участников которой огромное количество именитых голливудских звёзд кино. Картина сама по себе интересна, но рассматривается она с неожиданной стороны: с точки зрения геополитических знаков и символов, которые автор колонки редактора увидел в сюжетной линии фильма.

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Не знаю сделано ли это намеренно, чтобы дать знак «своим» или для правдоподобности сценария, потому что еще Белинский подметил, что «нельзя истину доказывать ложью», но через образы, выведенные в фильме можно увидеть оценку тех или иных геополитических игроков.

«Джентльмены» сняты в фирменной авторской манере мира идиотских случайностей, безумных харизматиков и неожиданных поворотов. И, хотя у сегодняшнего Гая Ричипижонские костюмчики явно доминируют над кожаными куртками, тем не менее, позолоченное пресс-папье с функцией чеховского ружья, все же не затмевает крупнокалиберных стволов.

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Подробнее о знаках и символах, и даже отсылке к известному шекспировскому сюжету, читайте в колонке редактора.

Никита Додон «Эпоха «тяни-толкай»

Импульсы политики в Украине схожи с непредсказуемостью скачек «Тяни-Толкая». Часто команда «новых лиц» меняет ход предпринимаемых управленческих решений на 180°. Разброд и шатания их мнений стали особенно явны на старте реагирования властей на заражение украинцев коронавирусом и в споре о назначении заместителем премьер-министра – скандального «майданца» Михаила Саакашвили. Обывателей это всё больше пугает, зато наблюдательные профессионалы поняли, как корректировать принятие решений «командой Зе».

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«Честность» в ситуации В. Зеленского состоит не в том, чтобы пытаться выполнить прежде обещанное, но невыполнимое, а в том, чтобы выбрать, чьими ожиданиями пожертвовать, даже если это Дж. Сорос. Надо лишь не ошибиться в выборе: кого признать – «балластом». И тут главным критерием для команды Зе, очевидно является точный расчет минимальных потерь для их «рейтинга поддержки».

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Дмитрий Волошенков «Санитарный транспорт «АРМЕНИЯ» найден!»

Трагедия, произошедшая 7-го ноября 1941 года не может оставить безразличным никого из тех, кто чтит память о Великой Отечественной войне, 75-летие окончания которой будет отмечаться 9 мая.

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79 лет продолжались поиски точного места самой масштабной морской трагедии периода Второй Мировой войны, произошедшей на Чёрном море и унёсшей жизни по разным подсчетам от 7 до 10 тысяч человек, эвакуировавшихся из Крыма, среди которых были медработники, раненные, женщины и дети.

Согласно информации пресс-службы Русского географического общества 27 апреля 2020 года, судно было найдено на глубине более 1,5 км. в 15 милях от Крымского полуострова. Поиски корабля активно велись последние 20 лет, было исследовано более 300 кв.км. дна.

Чтобы подтвердить его обнаружение, задействовали телеуправляемый необитаемый подводный аппарат серии «РТ». С аппарата были получены видеокадры затонувшего теплохода: удалось увидеть, в частности, четкую надпись: «Армения». По официальной версии считалось, что в теплоход попали торпеды, но благодаря полученной информации удалось установить, что санитарный транспорт был затоплен авиацией: на корпусе не осталось очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели в следствии возможной атаки подводной лодкой.

Над местом гибели «Армении» была отслужена панихида по погибшим пассажирам и экипажу судна, им отдали воинские почести: в память о жертвах на воду спустили венок и произвели три залпа траурного салюта.

Вечная память погибшим...

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Одесский городской совет поддержал инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова по ослаблению карантинных мер

В ходе очередной сессии Одесского городского совета фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова выступила с инициативой обратится к губернатору Максиму Куцему с требованием донести руководству страны позицию города в отношении необходимости ослабления карантинных мер.

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Депутаты просят отменить или смягчить карантинные ограничения для всех предприятий малого и среднего бизнеса, а также снять запрет о посещении парков, скверов и других открытых мест общественного пользования. При этом, принимая во внимание непростую эпидемиологическую обстановку в городе, предлагается вместо жестких запретов предпринимательской деятельности, внести определенные ограничения, которые будут способствовать социальному дистанцированию и противодействовать массовому скоплению людей.

Данное обращение поддержали все фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, в Одесском городском совете, а также внефракционные депутаты.

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