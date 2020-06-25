АНОНС Слова № 23 1402 ВИДЕО

На заседании Кабинета министров Украины 17 июня было принято решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июля. Кроме того, принимается Методика ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещено перевозить пассажиров больше, чем мест для сидения.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что, начиная с 22 мая и по 22 июня на территории Украины будет действовать карантин с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Согласно правилам Кабинета министров, на сегодняшний день Киев и 10 областей не были готовы к смягчению карантина.

Игорь Назаренко. Одесса - мама справедливости?

Откуда начнется выздоровление страны? Ведь рыба, как известно, гниет с головы. Может сменить гниющую голову? Сделать столицей город солнца?

Перенос столичного статуса в Одессу уже идет, и идет он не один год. Сегодня Одесса не только всемирно признанная столица юмора, она и военно-морская столица Украины, и вот, без пяти минут – столица справедливости!

-

Способны ли одесситы, в основной своей массе, правильно оценить значение переноса Конституционного суда Украины в Одессу? Не знаю. По одной из версий рядовые участники восстания декабристов 14 декабря 1825 года на Сенатской площади кричали: «Да здравствует император Константин и жена его – Конституция». Таким образом, декабристам было проще объяснить солдатам, что за Конституцию тоже надо сражаться. Думаю, что сегодня все не так печально и одесситы оценят не только хорошие дороги, ведущие к Конституционному суду, но и оценят символичность момента, ведь Конституция - документ несущий волю народа.

Все будет развиваться быстро и не предсказуемо, не так, как это прогнозируют примелькавшиеся эксперты. Сегодня открылось окно возможности, кто решится возглавить этот процесс - тот и победит.

-

Какие события сопутствуют переносу Конституционного Суда Украины и причем здесь Одесса, читайте в колонке редактора.

Никита Додон: Губительная ломка административно-территориального устройства облегчит отъем земель и ускорит развал страны

Аферистам, рейдерам и прочим махинаторам в преддверии открытия в Украине «рынка земли» расширяют поле возможностей.

-

Схему разорения клиентов украинских банков указаниями чинов НБУ и других «смотрящих» логично дополнит вакханалия (само)управств в учрежденных по всей стране «Объединенных территориальных громадах» (ОТГ). Этим сведут к фикции урезаемые возможности селян и иных «простых смертных» отстаивать свои права обращениями в судебные и административные органы. Жителям усложняют доступ к законным способам решать возникающие споры путем... «урезаний» сети прежде привычных учреждений: от государственных нотариальных контор и отделений «Укрпочты» до районных советов (что апробировано в печально известном Подольском районе Одещины).

-

О том, как ускоряют мрачные перспективы изменой административно-территориального устройства нашей страны, читайте в материале Никиты Додона.

Дмитрий Волошенков — К 102-летию «Черноморской Цусимы» у берегов Новороссийска

В более чем 200-летней истории Черноморского флота было не мало тяжёлых и трагических страниц. Одна из них — это затопление в Цемесской бухте Новороссийска кораблей Черноморского флота, произошедшее 18 июня 1918 года и получившее у ряда авторов имя «черноморская Цусима», в память о беспримерном геройском переходе и героической гибели Балтийской эскадры в период русско-японской войны.

-

Согласно тягчайшего и унизительного для молодого советского государства Брестского договора, подписанного в 1918 году, Черноморский флот со всей его инфраструктурой должен был достаться Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарскому царству. Однако в связи с вхождением германо-австрийских войск в Украину и Крым советское правительство отдало указание о передислоцировании Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

В начале мая 18 боевых кораблей, а именно: два линейных корабля («Воля» и «Свободная Россия»), десять эскадренных миноносцев типа «Новик» и шесть миноносцев перешли в Новороссийск.

Однако и тут обстановка накалялась с каждым днём, то и дело появлялись немецкие разведывательные самолеты, а в море — подлодки. Немецкая сторона продолжала активно ужесточать условия, выставив в итоге ультиматум вернуть корабли в Севастополь до 19 июня 1918 года, иначе они продолжат наступление вглубь страны. Таким образом корабли Черноморского флота нужно было передать немцам.

Приказ затопить корабли Черноморского флота и не допустить их передачи врагу был направлен 28 мая командующему Черноморским флотом и главному комиссару флота: “Ввиду явных намерений Германии захватить суда Черноморского флота, находящиеся в Новороссийске, и невозможности обеспечить Новороссийск с сухого пути или перевода в другой порт, Совет Народных Комиссаров, по представлению Высшего военного Совета, приказывает вам с получением сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске. Лeнuн”.

-

О том, как проходил трагический процесс затопления кораблей Черноморского флота читайте в материале Дмитрия Волошенкова.

-

Все, о чем мы вам рассказали и еще много другого вы можете прочитать на страницах газеты Слово.