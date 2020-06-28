АНОНС Слова № 24 1403 ВИДЕО

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«Снафтогазить» миллиарды под крышей Байдена.

В Украине разгорелся уже второй за неделю громкий скандал с компанией «Нафтогаз». Была опубликована новая порция записей «переговоров Порошенко и Байдена». Из них стало известно, что в декабре 2016 года вице-президент США Джозеф Байден требовал от президента Украины Петра Порошенко не снимать с поста главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. По словам Байдена, снять Коболева намеревался на тот момент глава правительства Украины Владимир Гройсман.

По мнению депутата Андрея Деркача, обнародовавшего записи, американцы «крышевали» Коболева для совместного заработка на реверсе российского газа с наценкой в $50 на тысячу куб. м газа. Нардеп подчеркнул, что по самым скромным подсчётам Украина за 5 лет переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ. К слову, Коболев же до сих пор занимает пост главы «Нафтогаза».

Игорь Назаренко. Великая и по-настоящему Отечественная!

Географически мы находимся в Европе, но это не отменяет двух исторических фактов. Первый в том, что для нашего народа война началась 22 июня, второй, что с нашей страной Гитлер вел войну на уничтожение, в отличие от европейского театра военных действий, где гитлеровцы вели так называемую «рыцарскую» войну.

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Не смотря на то, что Международный военный трибунал, сурово осудил преступления нацизма, сегодня мы видим, что Европарламент принимает постановление «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которое пытается навязать равную ответственность за развязывание Второй мировой войны, как фашистской Германии, так и Советскому Союзу.

Мы видим, как в Восточной Европе сносятся памятники советским воинам освободителям. День Победы уже который год лукавые пропагандисты от власти пытаются подменить днем скорби, а дату 22 июня вовсе стереть из памяти, мошеннически предлагая множество вариантов дат, чтобы окончательно запутать.

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Подробнее о том, как нам защитить нашу историческую память читайте в колонке редактора.

Никита Додон: Забвение правды о «войне на уничтожение» наказуемо повторением невыученных уроков истории

79 лет назад 22 июня наша Родина попала в страшную беду, называемую «войной». Её наши предки признали – «Отечественной», видя своей задачей избавить Отчизну от вторгшихся гитлеровских войск. В свою очередь фюрер «3-го Рейха» указал суть начатой агрессии как «войны на уничтожение». Её послушным исполнителям приказали воевать на Восточном фронте безжалостно, истребляя наш народ ради завоевания «жизненного пространства».

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Не секрет, что далеко не все соучастники былой грабительской агрессии нацистов против нашего народа были наказаны и полностью обезврежены. Многие, увы, не только уцелели, но и затеяли процесс «обеления» гитлеровской агрессии. У них для того был веский личный мотив – уменьшить риск наказаний и избавиться от «клейма» злодеев. Реализовать на практике те или иные новые «хотелки» им помог развал СССР в 1991 году. С тех пор планомерно ширится пропаганда лживых «фактиков» и оригинальных теорий, чтобы не только «реабилитировать» преступные деяния Адольфа Гитлера и Ко, но и очернить разгромившую их Красную Армию, опошлять величайшую военно-политическую драму нашего народа, отсчет которой был дан 22 июня 1941 года. Отечественная война, увы, не последняя битва за владение Украиной

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О том, как памятные даты помогают украинским политикам учитывать уроки наших предков, читайте в материале Никиты Додона.

Елена Антонова. Как это было в Одессе. Происшествия на любой вкус

Продолжается захватывающая хроника криминальной истории Одессы 20-х годов прошлого века. В этот раз идет повествование о становлении народной милиции и о первых оборотнях в погонах.

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17 апреля 1919 года Советом Народных Комиссаров Украины был подписан декрет «Об организации судебно-уголовного розыска». В составе народного комиссариата юстиции был создан отдел судебно-уголовного розыска, а на местах - отдел судебно-уголовной милиции. Сотрудники отдела должны были выполнять отдельные следственные действия, проводить дознание по уголовным делам и осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

Ситуация в Одессе была тяжелой, в городе бесчинствовали бандиты всех мастей, и не удивительно, ведь в Одесской губернии с 1917 по 1920 год власть переходила из рук в руки 14 раз. Царская полиция была разогнана, тюрьмы открыты, документы и картотеки на преступников уничтожены. В 1920 году 3-я украинская армия под руководством Григория Котовского вошла в Одессу и утвердилась власть большевиков. Однако, пока начальником Губернского уголовного розыска Одесской губернии не был назначен Дмитрий Михайлович Барышев, положение в Одессе в лучшую сторону не изменилось

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О том, как Дмитрий Михайлович Барышев смог победить вездесущих «оборотней», читайте в материале Елены Антоновой

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