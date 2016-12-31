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  • Дата: Вчера, 18:52
Вчера, 18:52

В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов

Категория: Фоторепортаж

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В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов
В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов

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В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов

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