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Дата: Вчера, 18:52

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В Одесской юракадемии прошёл новогодний утренник для детей вынужденных переселенцев и детей из семей погибших сотрудников правоохранительных органов

Категория: Фоторепортаж

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