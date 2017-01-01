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» Легким движением руки...
Информация к новости
Просмотров: 55
Дата: Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38
Легким движением руки...
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав ТЕНЯКОВ, "Слово"
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