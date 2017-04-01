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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре

Категория: Фоторепортаж


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Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре
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Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре.

В ежегодном Международном конкурсе детского творчества "Пасхальное сияние" в этом году приняли участие, по словам организаторов, более 2 тысяч детей из Украины, Франции, Италии, Польши.

Председатель жюри - почетный работник культуры Украины Галина Лекарева-Никитина. Мероприятие прошло по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и под патронатом Одесского городского головы Труханова.

 

 

 

 

 

 


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Открытие выставки детского рисунка «Пасхальное сияние» состоялось в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре

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