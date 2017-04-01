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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации

Категория: Фоторепортаж


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Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации
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В прошлом году Пётр Порошенко подписал Указ «О праздновании в Украине 500-летия Реформации», поддержав инициативу Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, и объявил 2017 год – годом Реформации.

Мероприятия по празднованию в Одессе 500-летия Реформации проходят с учетом представленных Кабинетом Министров Украины рекомендаций, предложений представителей протестантских церквей, а также исполнительных органов городского совета, которые входят в состав организационного комитета.

Празднование в Украине 500-летия Реформации проходит с целью признания весомого вклада протестантских церквей и религиозных организаций в развитие религиозной, культурной и социальной сфер Украины, проявления уважения к их роли в украинской истории и становлении независимого государства.


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Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации

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