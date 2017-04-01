Областной Конгресс ЕХБ по случаю празднования 500-летия Реформации

В прошлом году Пётр Порошенко подписал Указ «О праздновании в Украине 500-летия Реформации», поддержав инициативу Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, и объявил 2017 год – годом Реформации.

Мероприятия по празднованию в Одессе 500-летия Реформации проходят с учетом представленных Кабинетом Министров Украины рекомендаций, предложений представителей протестантских церквей, а также исполнительных органов городского совета, которые входят в состав организационного комитета.

Празднование в Украине 500-летия Реформации проходит с целью признания весомого вклада протестантских церквей и религиозных организаций в развитие религиозной, культурной и социальной сфер Украины, проявления уважения к их роли в украинской истории и становлении независимого государства.