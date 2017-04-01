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  • Просмотров: 96
  • Дата: Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13

Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду

Категория: Фоторепортаж

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Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду
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Всемирный день книги и авторского права отмечается ежегодно 23 апреля. Выбор пал именно на эту дату совсем неслучайно, т.к. она является символической для мировой литературы. 23 апреля в 1616 году скончались такие знаменитые писатели, как У. Шекспир, М. Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега.   В Одессе стало  хорошей традицией отмечать этот день в Городском саду 22 апреля,  прошел  уже третий фестиваль книги, или как его еще называют "Букфест". Организаторами являлись: Централизованная библиотечная система для взрослых и Департамент культуры и туризма Одесского горсовета.


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Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду

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