3 ночи без сна

На сцене Одесской областной филармонии стартовал традиционный для апреля международный фестиваль современного искусства «2 дня и 3 ночи Новой музыки» уже 23 раз превративший на эти дни Одессу в центр культуры не только Европы, и но всего мира. Музыканты и композиторы из более чем 20 стран Европы, Азии, Америки и даже Австралии представили свое виденье тенденций современного музыкального искусства, расширив рамки традиционной музыки. Главной задачей фестиваля является содействие развитию новых тенденций в искусстве, и поддержка самых смелых экспериментов в музыке.