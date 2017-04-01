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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Шоссе на Киев вырулило на финиш

Категория: Фоторепортаж


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Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
Шоссе на Киев вырулило на финиш
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Капитальный ремонт Киевского шоссе, являющегося основным выездом из Одессы на Киевскую трассу, близок к завершению.

Уже выполнены работы по замене дорожного покрытия, установке новых отбойников и водоотводных сооружений. Оборудованы специальные бортовые камни и произведена замена наружного освещения. На всех участках установлена сотня опор светодиодного освещения, полностью выполнены работы по капитальному ремонту перекрестка Киевского шоссе и улиц Михаила Грушевского, Химической и Хуторской.

Продолжаются работы по асфальтированию съездов и примыканий к Киевскому шоссе, проводится установка дорожных знаков. Запланированы работы по переносу остановочного комплекса. После установки дорожных знаков КП «СМЭП» нанесет новую дорожную разметку.


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Шоссе на Киев вырулило на финиш

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