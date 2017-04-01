На велосипеде по Ольгиевской

В Одессе приступили к созданию велосипедных дорожек в центре города. Первые "трассы" для велосипедистов появятся на ул. Ольгиевской на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера. Помимо велодорожек, сотрудники коммунального предприятия "Городские дороги" обещают отремонтировать тротуар, оборудовать пандусы и поставить новые бордюры. А для слабовидящих на тротуаре положат тактильную плитку.

Тем временем одесситы обратились к чиновникам с петицией о создании целой сети велодорожек, так как это может помочь решить проблему с пробками. "Уверены, если бы в городе была сеть велодорожек, хотя бы связывающая все районы города, то сторонников езды на велосипеде было бы гораздо больше. Это позитивно сказалось бы на автомобильных пробках", — считают авторы обращения.