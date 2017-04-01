 
Информация к новости
  • Просмотров: 152
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

На велосипеде по Ольгиевской

Категория: Фоторепортаж


prev

На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
На велосипеде по Ольгиевской
next

В Одессе приступили к созданию велосипедных дорожек в центре города. Первые "трассы" для велосипедистов появятся на ул. Ольгиевской на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера. Помимо велодорожек, сотрудники коммунального предприятия "Городские дороги" обещают отремонтировать тротуар, оборудовать пандусы и поставить новые бордюры. А для слабовидящих на тротуаре положат тактильную плитку.

Тем временем одесситы обратились к чиновникам с петицией о создании целой сети велодорожек, так как это может помочь решить проблему с пробками. "Уверены, если бы в городе была сеть велодорожек, хотя бы связывающая все районы города, то сторонников езды на велосипеде было бы гораздо больше. Это позитивно сказалось бы на автомобильных пробках", — считают авторы обращения.

 

 

 


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
На велосипеде по Ольгиевской

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 