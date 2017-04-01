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  • Просмотров: 55
  • Дата: Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58

Плюс еще один сквер

Категория: Фоторепортаж


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Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один скверПлюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
Плюс еще один сквер
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В ходе XV сессии горсовета Одесские депутаты проголосовали за то, чтобы включить в перечень парков и скверов города сквер по адресу Удельный переулок, 1.

Депутат Ольга Квасницкая, разработавшая данный проект, планирует таким образом сохранить зеленую зону и обезопасить сквер от застройки.

«На этом месте, при строительстве Греческой богадельни имени Маразли был заложен фруктовый сад. Позже архитектор Юрий Дмитренко запроектировал новый сад, были высажены 100 деревьев, 250 кустарников и виноградная лоза. В 1950 году в сквере был установлен памятник "Земной шар", который, к сожалению, не сохранился», — подчеркнула Квасницкая.

 

 

 

 

 

 


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Плюс еще один сквер

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