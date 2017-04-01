Плюс еще один сквер

В ходе XV сессии горсовета Одесские депутаты проголосовали за то, чтобы включить в перечень парков и скверов города сквер по адресу Удельный переулок, 1.

Депутат Ольга Квасницкая, разработавшая данный проект, планирует таким образом сохранить зеленую зону и обезопасить сквер от застройки.

«На этом месте, при строительстве Греческой богадельни имени Маразли был заложен фруктовый сад. Позже архитектор Юрий Дмитренко запроектировал новый сад, были высажены 100 деревьев, 250 кустарников и виноградная лоза. В 1950 году в сквере был установлен памятник "Земной шар", который, к сожалению, не сохранился», — подчеркнула Квасницкая.