Сегодня радовала «Радость»

Одесский танцевальный коллектив «Радость» отмечает 20-летие. В марте 2017 года коллективу народного художественного ансамбля танца «Радость», который создан и действует на базе Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гармония», исполнилось 20 лет.

Основателем и бессменным художественным руководителем ансамбля является Раиса Терепора. В марте педагог отметила свой 70-летний юбилей.

В течение многих лет под руководством Раисы Никитичны и опытных педагогов-хореографов в коллективе обеспечивают не только развитие творческих способностей детей в хореографическом искусстве, но и формируют у них уважительное отношение к духовным, культурным ценностям украинского народа и народов других стран.

В ансамбле танца «Радость» занимаются около 150 детей. Коллектив известен в Одессе и за ее пределами своим творчеством и высокими достижениями. Ежегодно ансамбль приглашают к участию в городских и областных культурных мероприятиях (День города, День учителя, Вышиванковый фестиваль, День Независимости Украины, День освобождения Одессы и др.). Мероприятия проводят на главных городских концертных площадках: в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного, Одесской областной филармонии, Одесском академическом русском драматическом театре и других.

Воспитанники ансамбля танца «Радость» неоднократно с успехом презентовали искусство и культурные достояния нашего города на международных фестивалях в Болгарии, Греции, Турции, Грузии и других странах.

В 2007 году ансамбль получил звание «образцовый художественный коллектив», а с 2015 года носит звание «народный художественный коллектив» и успешно подтверждает его.

В феврале 2017 года ансамбль танца «Радость» получил премию «Творча молодь Одещини 2017» в номинации «Лучший танцевальный коллектив года».