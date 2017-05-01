 
Информация к новости
  • Просмотров: 271
  • Дата: Сегодня, 14:42
Сегодня, 14:42

Преображенская преображается с каждым днем

Категория: Фоторепортаж


prev

Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
Преображенская преображается с каждым днем
next

На Преображенской продолжаются работы по укладке трамвайной развязки для скоростного трамвая.

Так, участок между Тираспольской площадью и Бунина уже почти отреставрирован. Там полностью уложены новые трамвайные пути, которые уже соединены с недавно уложенными путями на Тираспольской площади. Посреди дорожного полотна еще стоит тележка с бетонными блоками, в которые будут прессоваться рельсы по технологии бесшпального основания.

Квартал между Бунина и Дерибасовской продолжают раскапывать, подготавливая основание для проезжей части и трамвайных путей. Вместе с тем, продолжается укладка подземных инженерных сетей. Прокладка газопровода, между тем, уже завершена.

Ремонт Преображенской проходит без выходных и праздников.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Преображенская преображается с каждым днем

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 