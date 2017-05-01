Преображенская преображается с каждым днем

На Преображенской продолжаются работы по укладке трамвайной развязки для скоростного трамвая.

Так, участок между Тираспольской площадью и Бунина уже почти отреставрирован. Там полностью уложены новые трамвайные пути, которые уже соединены с недавно уложенными путями на Тираспольской площади. Посреди дорожного полотна еще стоит тележка с бетонными блоками, в которые будут прессоваться рельсы по технологии бесшпального основания.

Квартал между Бунина и Дерибасовской продолжают раскапывать, подготавливая основание для проезжей части и трамвайных путей. Вместе с тем, продолжается укладка подземных инженерных сетей. Прокладка газопровода, между тем, уже завершена.

Ремонт Преображенской проходит без выходных и праздников.