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9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.

Категория: Фоторепортаж


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9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.
next

9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.

В церемонии приняли участие представители городской и областной власти, чиновники и ветераны.

Как и в прошлом году, там же прошел парад военной техники. Все желающие могли сфотографироваться с автомобилями периода Второй мировой войны. Также в мероприятии участвовали байкеры, которые проехались колонной за парадом ретро-автомобилей.


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9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.

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