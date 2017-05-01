9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.

В церемонии приняли участие представители городской и областной власти, чиновники и ветераны.

Как и в прошлом году, там же прошел парад военной техники. Все желающие могли сфотографироваться с автомобилями периода Второй мировой войны. Также в мероприятии участвовали байкеры, которые проехались колонной за парадом ретро-автомобилей.