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  • Дата: Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48

Сегодня в Одессе красивее место не найти

Категория: Фоторепортаж


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Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
Сегодня в Одессе красивее место не найти
next

Сегодня в Одессе красивее место не найти

Май — самое время сходить в ботанический сад ОНУ им. Мечникова. Здесь невероятная красота, окутанная пьянящими ароматами весны. Сейчас цветут шикарные пионы, калина, тюльпаны, сирень, бобовник и множество других растений. Особое внимание привлекает раскидистая сакура. Ее розовые цветы очаровывают абсолютно всех посетителей.

Отметим, ботанический сад занимает две локации на Французском бульваре. Одна из них находится возле гостиницы «Юность» — сюда можно попасть только с экскурсионной группой. А вот вторая территория расположена в районе санатория Чкалова, куда пускают всех желающих.

Между тем, в этом году одесскому ботаническому саду исполняется 150 лет.


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Сегодня в Одессе красивее место не найти

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