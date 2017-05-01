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  • Просмотров: 65
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел

Категория: Фоторепортаж


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Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел
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Сегодня днем у памятника Тарасу Шевченко возле входа в одноименный парк прошла красивая церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел.

На мероприятии побывали глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, бывший и действующий начальники ГУМВС Украины в Одесской области Иван Катеринчук и Дмитрий Головин, председатель облсовета Анатолий Урбанский.

Курсанты устроили показательные выступления с битьем кирпичной черепицы и друг друга. А позже вальс.


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Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел

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