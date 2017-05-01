В Одессе прошел открытый Чемпионат Украины по шинкиокушинкай каратэ

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого фонтана встретились юные каратисты и каратистки со всей Украины, трибуны заполнены болельщиками. На открытом Чемпионате Украины по шинкиокушинкай каратэ в разделе кумитэ на татами попробуют свои силы более 400-т молодых спортсменов.

Шинкиокушинкай - контактный боевой стиль, созданный Масутацу Ояма в 1957 году, является самым популярным и массовым стилем каратэ в мире. Спортивные поединки в шинкиокушинкай поражают не только сокрушительной мощью ударов и способностью им реально противостоять, а также необыкновенной стойкостью и силой духа бойцов. Это спорт для самых сильных, спорт высших достижений. Система обучения в шинкиокушинкай основана на взаимосвязанных принципах и формах тренировок: кихон, ката, работа с макиварой и кумитэ. Они дополняются специальными упражнениями и тестами, способствующими выработке высокой кондиции и сильного духа, а также общефизической подготовкой. Кумитэ – свободный бой, цель и суть каратэ как искусства будо. Длительная и безостановочная борьба с разными, поочередно меняющимися противниками, является одним из квалификационных требований.

Сегодня мы проводим открытый Чемпионат Украины по каратэ, могу сказать, что на этих соревнованиях представлены практически все регионы Украины. Международный гуманитарный университет является партнером нашей федерации. Для участников они подготовили ценные призы, медали и кубки. Большая благодарность за то, что они представили эту площадку для проведения наших соревнований. В Одессе – это лучший спорткомплекс, который способен на высшем уровне принять чемпионат такого уровня — говорит Президент федерации шинкиокушинкай каратэ Украины Виктор Ляшенко.

Участников чемпионата поприветствовал Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Он вручил кубки многократным чемпионам Украины по шинкиокушинкай каратэ. Народный депутат пришел на соревнования со своим внуком.

Cпорт - это одно из самых важных направлений национальной безопасности нашей страны. Если эти дети, которые сегодня принимают участие в соревнованиях, будут здоровыми, если они будут целеустремленными, а спорт их делает именно такими, тогда в нашей стране обязательно все будет хорошо — говорит президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Одно из приоритетных направлений его деятельности – это в первую очередь, строительство социальных объектов, которые приносят пользу всем горожанам. Таким является и спорткомплекс МГУ на восьмой станции Большого Фонтана.