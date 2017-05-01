В Одессе гостит «Принцесса Днепра»

16 мая через Воронцовские ворота Одесского порта зашел и ошвартовался у 15 причала пассажирский теплоход «Принцесса Днепра». Этим судозаходом прерваны более чем двухлетние каникулы в работе украинских лайнеров типа река-море, сообщили в администрации порта.

На борту судна прибыли 98 пассажиров из США и Германии. Теплоход принял их в румынском дунайском порту Фетешти. По пути в Одессу «Принцесса Днепра» совершила остановки в Измаиле и Килие, далее проследует в Киев через Николаев, Херсон, Днепр.

Стоянка лайнера в Одессе рассчитана на 2 дня. Отход запланирован на вечер 17 мая. По графику круизов между Киевом и Фетешти в этом году должно состояться еще 9 заходов. Следующий заход «Принцессы Днепра» в Одессу предполагается 28 мая.

Сам факт возобновления пассажирского сообщения в регионе дает надежду на возрождение иностранного круизного туризма в целом. Не исключено, что «Принцесса Днепра» укажет путь большим белым теплоходам, надеются в порту.