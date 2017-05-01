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  • Дата: Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39

Реставрация не терпит спешки!

Категория: Фоторепортаж


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Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
Реставрация не терпит спешки!
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Именно об этом настоятельно напоминал Руководитель группы архитектурного отдела Национального научно-исследовательского реставрационного центра Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Изотов на брифинге, посвященном началу реставрация комплекса Воронцовского дворца и одноименной колоннады, которая прошла 16 мая на самом объекте реставрации. Первым на брифинге выступил главный инженер управления капитального строительства Одесского городского совета Василий Никитенко сообщивший, что проектно-сметная документация на реставрацию прошла экспертный анализ в Киеве и получила позитивную оценку. Вокруг колоннады уже выставлено ограждение. А вокруг дворца также все готово к тому чтобы его выставить. Реставрация колоннады, а именно с нее начнутся работы, будет длительной и основательной — ее планируют завершить к лету 2018. Там будет произведена полная  замена кровли, восстановлено  покрытие и все несущие конструкции. На первоочередные работы уже выделено 5 миллионов гривен. Общую же стоимость работ пока обозначить трудно. В ходе реставрационных работ, которые будут проводиться под бдительным оком представителя Национального научно-исследовательского реставрационного центра Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, будут явно вскрываться новые проблемы здания, которые первоначально было невозможно увидеть. Главной проблемой всех реставрационных работ, которые проводились в Одессе, и в частности в Воронцовском дворце и колоннаде, руководитель группы архитектурного отдела Национального научно-исследовательского реставрационного центра Анатолий Изотов считает спешку. Реставрации проводились поверхностно, чтобы закончить к началу туристического сезона. Как выяснилось в ходе исследования последний раз серьезно колоннаду реставрировали при румынской оккупации в 1942 году. Использовался цементный раствор, который по своей крепости приближается к натуральным камням. Однако,  выяснилось, что именно он и привел к тому, что сейчас полностью придется менять деревянные, шириной и высотой в 35 см перекрытия, на которых держится кровля колоннады. Под этим суперкрепким раствором, который однако, хорошо тянет в себя влагу, перекрытия полностью сгнили, и их надо  срочно менять. Также выяснился интересный факт, что первоначально колоннаду покрывала английская сланцевая черепица, которая гарантирует 200 летнюю прочность. И хорошо бы снова ее восстановить, что вполне возможно. В любом случае качественная реставрация требует много времени, усилий и средств. Анатолий Изотов  выразил надежду, что одесситы это поймут, и не будут «истерить», что «к открытию туристского сезона не закончили ремонт!».              


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Реставрация не терпит спешки!

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