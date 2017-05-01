Реставрация не терпит спешки!

Именно об этом настоятельно напоминал Руководитель группы архитектурного отдела Национального научно-исследовательского реставрационного центра Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Изотов на брифинге, посвященном началу реставрация комплекса Воронцовского дворца и одноименной колоннады, которая прошла 16 мая на самом объекте реставрации. Первым на брифинге выступил главный инженер управления капитального строительства Одесского городского совета Василий Никитенко сообщивший, что проектно-сметная документация на реставрацию прошла экспертный анализ в Киеве и получила позитивную оценку. Вокруг колоннады уже выставлено ограждение. А вокруг дворца также все готово к тому чтобы его выставить. Реставрация колоннады, а именно с нее начнутся работы, будет длительной и основательной — ее планируют завершить к лету 2018. Там будет произведена полная замена кровли, восстановлено покрытие и все несущие конструкции. На первоочередные работы уже выделено 5 миллионов гривен. Общую же стоимость работ пока обозначить трудно. В ходе реставрационных работ, которые будут проводиться под бдительным оком представителя Национального научно-исследовательского реставрационного центра Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, будут явно вскрываться новые проблемы здания, которые первоначально было невозможно увидеть. Главной проблемой всех реставрационных работ, которые проводились в Одессе, и в частности в Воронцовском дворце и колоннаде, руководитель группы архитектурного отдела Национального научно-исследовательского реставрационного центра Анатолий Изотов считает спешку. Реставрации проводились поверхностно, чтобы закончить к началу туристического сезона. Как выяснилось в ходе исследования последний раз серьезно колоннаду реставрировали при румынской оккупации в 1942 году. Использовался цементный раствор, который по своей крепости приближается к натуральным камням. Однако, выяснилось, что именно он и привел к тому, что сейчас полностью придется менять деревянные, шириной и высотой в 35 см перекрытия, на которых держится кровля колоннады. Под этим суперкрепким раствором, который однако, хорошо тянет в себя влагу, перекрытия полностью сгнили, и их надо срочно менять. Также выяснился интересный факт, что первоначально колоннаду покрывала английская сланцевая черепица, которая гарантирует 200 летнюю прочность. И хорошо бы снова ее восстановить, что вполне возможно. В любом случае качественная реставрация требует много времени, усилий и средств. Анатолий Изотов выразил надежду, что одесситы это поймут, и не будут «истерить», что «к открытию туристского сезона не закончили ремонт!».