Одесские художники вернулись с акварельного фестиваля и пленэра в Фабриано и привезли Италию одесситам!

Выставка акварельных работ «Итальянский Пленэр» открылась в Большом выставочном зале Литературного музея.

Чудесные виды итальянских пейзажей никого не оставляют равнодушными. Лазурный цвет неба, горные массивы, узкие уютные улочки средневековых городков, кипарисы, устремленные ввысь, красочный итальянский колорит издавна приковывают внимание художников. Неслучайно в небольшой итальянский городок Фабриано, расположенный в живописном уголке Апеннин, региона Марке, каждый год съезжаются акварелисты со всех уголков земного шара на престижную международную акварельную выставку «Fabriano in Acquarello», где радушные итальянцы устраивают настоящий праздник акварельной живописи. В течении нескольких дней, пока проходит выставка и фестиваль, художники делятся опытом акварельного искусства и творчески вместе работают.

Работы Светланы Михалевич и Татьяны Миховой, также принимавших участие в фестивале в прошлом году, находятся в постоянной экспозиции музея акварели города Фабриано.