Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы

В Национальном университете «Одесская Юридическая академия» состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам – магистрам В этот солнечный день более 900 студентов Юридической академии получили дипломы магистров . Ребята рассказывают , что 6 лет шли к намеченной цели, усердно учились , проходили практику и теперь со всей ответственностью и багажом знаний готовы приступить к работе в сфере юриспруденции

В этот день мне радостно получать диплом , но и одновременно немного грустно , потому что 6 лет в Юридической академии уже позади – это часть моей жизни , прекрасное время, которое я никогда не забуду . Я не только училась тут , но и участвовала в спортивных мероприятиях – выступала за нашу сборную по стрельбе .