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  • Дата: Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38

Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы

Категория: Фоторепортаж


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Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
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В Национальном университете «Одесская Юридическая академия» состоялось торжественное вручение дипломов  выпускникам – магистрам   В этот солнечный день более 900 студентов  Юридической академии получили дипломы магистров . Ребята рассказывают , что 6 лет шли к намеченной цели, усердно учились , проходили практику и теперь со всей ответственностью и  багажом знаний  готовы приступить к работе в сфере юриспруденции

В этот день мне радостно получать диплом , но и одновременно немного грустно , потому что 6 лет в Юридической академии уже позади  – это часть моей жизни , прекрасное время, которое я никогда не забуду . Я не только училась тут , но и участвовала в спортивных мероприятиях – выступала за нашу сборную по стрельбе .


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Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы

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