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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной

Категория: Фоторепортаж


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«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной
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«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной

Общественная организация "ВСАД «ІТ-бабушки» пригласили на открытие фотовыставки Галины Юдиной «Вера. Война. Возвращение», которая проходит в Музее коньяка «Шустов».

Ольга Филиппова - автор идеи, куратор проекта, председатель правления "ВСАД «ІТ-бабушки».

Елена Калмыкова - креативный дизайнер выставки, волонтер проекта «Место встречи — диалог».

Галина Юдина - автор фотографий, волонтер проекта «Место встречи — диалог».

Всех героинь этой выставки обьединяет то, что 70 лет назад они пережили рабство и плен Второй мировой войны. Все они были остарбайтерками, военнопленными, политзаключенными или узницами концлагерей.  Что помогло им выжить в те времена, находясь в эпицентре войны, где миллионы людей превращались в дым и пепел? Что стало их символом веры, путеводной звездой, которая помогала вернуться домой? И почему сегодня, когда им уже 90, им опять приходится пережить состояние Войны в своей стране?

 

 

 

 

 

 

 


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«Вера. Война.Возвращение» - открытие фотовыставки Галины Юдиной

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