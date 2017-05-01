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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

По Дерибасовской прошлись рыцари

Категория: Фоторепортаж


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По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
По Дерибасовской прошлись рыцари
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На центральной улице Одессы — Дерибасовской — прошло шествие участников очередного Одесского рыцарского фестиваля «Пороховая башня».

Открытие мероприятия запланировано на 26 мая в Суворовской аллее парка Шевченко. По словам устроителей фестиваля, одесситы смогут лицезреть средневековые турниры и поучаствовать в различных тематических мастер-классах.

На спортивные мероприятия заявлены 20 рыцарей из четырёх городов Украины — Одессы, Киева, Харькова и Днепра.

Добавим, что в этом году организаторы реконструировали средневековое метательное орудие — баллисту, из которого каждый желающий сможет пострелять. Кроме того, в парке Шевченко должен открыться новый туристический объект — реплика Генуэзского замка. Там планируют разместить Общественный клуб исторической реконструкции, где одесситы будут знакомиться с находками XIII-XIV веков.


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По Дерибасовской прошлись рыцари

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