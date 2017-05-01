По Дерибасовской прошлись рыцари

На центральной улице Одессы — Дерибасовской — прошло шествие участников очередного Одесского рыцарского фестиваля «Пороховая башня».

Открытие мероприятия запланировано на 26 мая в Суворовской аллее парка Шевченко. По словам устроителей фестиваля, одесситы смогут лицезреть средневековые турниры и поучаствовать в различных тематических мастер-классах.

На спортивные мероприятия заявлены 20 рыцарей из четырёх городов Украины — Одессы, Киева, Харькова и Днепра.

Добавим, что в этом году организаторы реконструировали средневековое метательное орудие — баллисту, из которого каждый желающий сможет пострелять. Кроме того, в парке Шевченко должен открыться новый туристический объект — реплика Генуэзского замка. Там планируют разместить Общественный клуб исторической реконструкции, где одесситы будут знакомиться с находками XIII-XIV веков.