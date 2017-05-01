Стамбульский парк открыл президент

Сегодня в Одессе с участием Президента Украины Петра Порошенко, мэра Стамбула Кадира Топбаша и нашего мэра Геннадия Труханова торжественно открыли Стамбульский парк и Потемкинскую лестницу.

В ходе своего выступления президент подчеркнул, что Украину и Турцию объединяет не только география, не только Черное море, но и общие цели и интересы: "У нас есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в культурной, экономической, гуманитарной отраслях". Также он сказал о реставрации Потемкинской лестницы, что такая масштабная реконструкция стала возможной благодаря проведению децентрализации, которая смогла увеличить бюджет города

Мэр Стамбула Кадир Топбаш, приложивший усилия к финансированию создания Стамбульского парка, сначала передал Украине и Одессе привет от своего президента Эрдогана и порадовался за Одессу: "Я увидел Одессу в прекрасном состоянии и очень рад, что она развивается". Также Топбаш подарил Одессе три десятка автобусов.