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  • Дата: Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47

Стамбульский парк открыл президент

Категория: Фоторепортаж


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Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
Стамбульский парк открыл президент
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Сегодня в Одессе с участием Президента Украины Петра Порошенко, мэра Стамбула Кадира Топбаша и нашего мэра Геннадия Труханова торжественно открыли Стамбульский парк и Потемкинскую лестницу.
В ходе своего выступления президент подчеркнул, что Украину и Турцию объединяет не только география, не только Черное море, но и общие цели и интересы: "У нас есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в культурной, экономической, гуманитарной отраслях". Также он сказал о реставрации Потемкинской лестницы, что такая масштабная реконструкция стала возможной благодаря проведению децентрализации, которая смогла увеличить бюджет города
Мэр Стамбула Кадир Топбаш, приложивший усилия к финансированию создания Стамбульского парка, сначала передал Украине и Одессе привет от своего президента Эрдогана и порадовался за Одессу: "Я увидел Одессу в прекрасном состоянии и очень рад, что она развивается". Также Топбаш подарил Одессе три десятка автобусов.


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Стамбульский парк открыл президент

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