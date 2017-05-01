Пограничники принимают поздравления

Сегодня Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в лице генерал-лейтенанта Сергея Косика принимало поздравления по случаю Дня пограничника.

Пограничные войска являются важным звеном в системе укрепление национальной безопасности, защиты политических экономических и военных интересов независимой Украины.

В мероприятии участвовали руководство Одесской областной государственной администрации, Одесского областного совета, силовых структур, офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту, работники и ветераны Госпогранслужбы Украины.