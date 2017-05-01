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  • Просмотров: 125
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Пограничники принимают поздравления

Категория: Фоторепортаж


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Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
Пограничники принимают поздравления
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Сегодня Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в лице генерал-лейтенанта Сергея Косика принимало поздравления по случаю Дня пограничника.

Пограничные войска являются важным звеном в системе укрепление национальной безопасности, защиты политических экономических и военных интересов независимой Украины.

В мероприятии участвовали руководство Одесской областной государственной администрации, Одесского областного совета, силовых структур, офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту, работники и ветераны Госпогранслужбы Украины.


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Пограничники принимают поздравления

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