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  • Просмотров: 99
  • Дата: Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11

Мрачный репортаж

Категория: Фоторепортаж


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Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
Мрачный репортаж
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«Бульвар Французский весь в цветУ»… когда-то был… больно на это уродство смотреть. Некогда самая зелёная улица – теряет свой статус. Особенно зловеще выглядят трупы деревьев с появлением у живых ещё соседей листвы. Только на одном, 50 - метровом участке у перекрестка с улицей Довженко из пяти деревьев, живым осталось одно. Возможно они умерли от болезни или от старости, но почему-то одновременно, и почему-то после так называемой профилактической обрезки кроны. По всему Французскому бульвару таких древесных трупов – более сотни.

Деревья умирают стоя, но до поры, иногда падают. Падают на провода, на машины, на людей. Чтобы этого не случилось, неплохо бы поработать в этом направлении лучшему другу всего зелёного в Одессе – «Горзелентресту».


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Мрачный репортаж

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