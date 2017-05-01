Мрачный репортаж

«Бульвар Французский весь в цветУ»… когда-то был… больно на это уродство смотреть. Некогда самая зелёная улица – теряет свой статус. Особенно зловеще выглядят трупы деревьев с появлением у живых ещё соседей листвы. Только на одном, 50 - метровом участке у перекрестка с улицей Довженко из пяти деревьев, живым осталось одно. Возможно они умерли от болезни или от старости, но почему-то одновременно, и почему-то после так называемой профилактической обрезки кроны. По всему Французскому бульвару таких древесных трупов – более сотни.

Деревья умирают стоя, но до поры, иногда падают. Падают на провода, на машины, на людей. Чтобы этого не случилось, неплохо бы поработать в этом направлении лучшему другу всего зелёного в Одессе – «Горзелентресту».