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  • Дата: Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51

Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются

Категория: Фоторепортаж


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Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются
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Глава управление дорожного хозяйства Андрей Шмагай заявил, что дорогу под Пересыпским мостом планируется открыть 10 июня.

Без малого три месяца понадобилось, чтобы реконструировать дорожную развязку под Пересыпским мостом. За это время дорожники создали условия для сквозного проезда трамваев с Пересыпи в центр города.

Таким образом, сливается трамвайная колея 3-го и 7-го трамваев для маршрута «Север-Юг». Скоростной трамвай в будущем должен соединить два противоположных конца Одессы - Черноморку и улицу Паустовского.


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Дорожные мучения жителей поселка Котовского заканчиваются

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