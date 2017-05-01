31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.

31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого (бывш. парк Ленинского комсомола) прошел детский праздник. Для маленький гостей и их родителей были организованны веселые игровые и танцевальные конкурсы с розыгрышами подарков и призов. Парк превратился в настоящий сказочный городок, в котором можно было повеселиться с аниматорами, сфотографироваться со спортивными автомобилями и байкерскими мотоциклами. Кроме игр и развлечений юные одесситы смогли увидеть как полицейские кинологи тренируют собак, для поиски людей, наркотических и взрывчатых веществ. Также в рамках праздника прошел урок «Безопасное детство» с представителями скорой медицинской помощи, МЧС и полиции, на котором дети не только смогли получить полезную информацию, но и заглянуть в спецоавтомобили, и ознакомиться с их устройством.

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