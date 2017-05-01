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  • Дата: Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25

31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.

Категория: Фоторепортаж


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31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.

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31 мая, накануне  Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого (бывш. парк Ленинского комсомола)  прошел  детский праздник. Для маленький гостей и их родителей были организованны  веселые  игровые и танцевальные конкурсы с розыгрышами подарков и призов. Парк превратился в настоящий сказочный городок, в котором можно было  повеселиться с аниматорами, сфотографироваться со спортивными автомобилями и  байкерскими мотоциклами. Кроме игр и развлечений юные одесситы смогли увидеть  как  полицейские кинологи тренируют собак, для  поиски людей, наркотических и взрывчатых веществ. Также в рамках праздника прошел  урок «Безопасное детство» с   представителями  скорой медицинской помощи, МЧС  и полиции, на котором дети не только смогли получить полезную информацию, но и  заглянуть в  спецоавтомобили, и ознакомиться с их устройством.

 

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31 мая, накануне Международного дня защиты детей отмечаемого 1 июня, на центральной аллее парка им. Савицкого прошел детский праздник.

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