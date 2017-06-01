Единственный в своем роде!

В Одессе есть единственный в мире музей зажигательных предметов необычных форм. Начиная со времён Леонардо да Винчи.

Коллекция музея вошла в Книгу Рекордов. На сегодняшний день - более 2500 экспонатов!!!

На стендах - оружие,игрушки, предметы быта, но все эти вещи объединяет одно, они с огоньком.

Коллекционер Евгений Борисков: "Такого музея нигде в мире больше нет. Идея возникла в 2008 году, когда Евросоюз, США, Австралия запретили подобные зажигалки по причине часто возникающих пожаров. Дети воспринимали их как игрушки."

Городские власти помогли с помещением. Все экспонаты в рабочем состоянии."

От себя добавим, что место для музея выбрано не очень удачное. Сюда, на Военный спуск, под Тещиным мостом редко захаживают, что называется, гуляющие прохожие, не говоря уже о туристах. К сожалению об этом уникальном музее мало кто знает. А жаль, здесь есть на что посмотреть.