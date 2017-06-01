Искусство и спорт становятся ближе друг к другу

На стадионе «Динамо» одесские художники создали новый стрит-арт объект спортивной тематики.

Здесь украсили забор общей площадью около 400 квадратных метров. Затем займутся пристройками, расположенными на стадионе. Основную часть работы художники делали ночью. Так проще и быстрее. Контуры будущих рисунков нанесли на забор всего за одну ночь. А вот дальнейшая работа заняла почти две недели.

«Наносилось это ночью через проектор, потому что очень огромный масштаб и очень длинная стенка. Если бы мы наносили вручную, мы бы потратили очень много времени», — рассказывает художник Ирина Малиновская.

Когда всё высохнет, стрит-арт вскроют лаком для долговечности. Всего несколько дней и новый спортивный арт-объект будет готов.