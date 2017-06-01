На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания

9-11 июня 2017 года в Одесской национальной научной библиотеке проходит XVIИI Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесчине».

Мероприятие проводится при поддержке Одесского городского совета.

Основная цель выставки-форума – сохранение и приумножение духовного и культурного достояния украинского народа, создание благоприятных условий для издания и популяризации украинской книги, пополнение библиотек Южного региона новыми изданиями, распространение книг среди читателей, воспитание культуры чтения и любви к украинскому языку на лучших образцах отечественной литературы, поддержка молодых писателей и поэтов.