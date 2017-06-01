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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания

Категория: Фоторепортаж


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На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания
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9-11 июня 2017 года в Одесской национальной научной библиотеке проходит XVIИI Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесчине».
Мероприятие проводится при поддержке Одесского городского совета.
Основная цель выставки-форума – сохранение и приумножение духовного и культурного достояния украинского народа, создание благоприятных условий для издания и популяризации украинской книги, пополнение библиотек Южного региона новыми изданиями, распространение книг среди читателей, воспитание культуры чтения и любви к украинскому языку на лучших образцах отечественной литературы, поддержка молодых писателей и поэтов.

 

 

 


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На выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» представили новинки отечественного книгоиздания

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