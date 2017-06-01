БАЛТИЙСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ АЛЬЯНС СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Идея создания Балтийско-Черноморского альянса восточноевропейских государств существует и разрабатывается украинскими, польскими и литовскими геополитологами уже более 100 лет. Страны, расположенные на Балтийско-Черноморской оси, все христианские и их нации имеют давние европейские культурные традиции. В этот альянс могли бы входить Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, Беларусь , а также Чехия, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния, Болгария и Грузия. Возможный союз упомянутых государств был бы самодостаточным и мощным, поскольку их общий ВВП вдвое превышал бы ВВП России. И в нынешних условиях, после получения Украиной «безвиза» с ЕС, и подготовкой к ассоциированному членству в Евросоюзе, идея Балтийско-Черноморского альянса снова встает на повестку дня. Об этом 14 июня напомнил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с руководством ОГА в ходе совместной поездки с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом.

Совместный визит глав дипломатических ведомств в Одессу был приурочен к открытию «Литовская ярмарка: Казюкас» в Одессе, которая стартовала 14 июня в Горсаду. В ходе встречи министры отметили, что дружба между нашими странами уже давно носит не формальный, а реальный характер. Павел Климкин подчеркнул особую роль Литовской Республики, и лично ее министра иностранных дел Линаса Линкявичуса в борьбе за предоставления нашей стране «безвиза». В литовских медицинских учреждениях активно оказывается помощь в лечении раненых воинов ВСУ, и в деле помощи нашей стране литовские волонтеры занимают передовые позиции.

В торжественной церемонии открытия «Литовской ярмарки: Казюкас» в Горсаду приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом, министр иностранных дел Швеции Маргот Мальстрем, глава ОГА Максим Степанов, председатель одесского облсовета Анатолий Урбанский и городской голова Геннадий Труханов. В программе ярмарки презентация литовского народного творчества, традиционной кухни, туризма и образования. А также выступления народных песенных и танцевальных коллективов.