Ремонт развязки под Пересыпским мостом: Работа кипит, укладывают асфальт и выгружают материалы

Открыть проезд под Пересыпским мостом в Одессе обещают в течение ближайших десяти дней. Таким образом, ремонтные работы транспортной развязки, соединяющей Суворовский район с остальной частью города, которые обещали завершить до 10 июня, затянутся еще на полторы недели. Как пояснил начальидутник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Шмагай, заминка связана с неожиданной находкой старых коммуникаций.

Сейчас ремонтные работы кипят на участке перед Пересыпским мостом со стороны спуска Маринеско. Там снуют десятки рабочих в ярко-оранжевых жилетах: одни работали за асфальтоукладчиками, другие руководили выгрузкой стройматериала из самосвала, а третьи расстилали на дороге какое-то белое полотно.

"Очень ждем конца ремонта", — говорят автомобилисты, которые сейчас вынуждены объезжать ремонтируемый участок по близлежащим улочкам и переулкам.