 
Информация к новости
  • Просмотров: 164
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Отель под открытым небом

Категория: Фоторепортаж


prev

Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
Отель под открытым небом
next

Отель под открытым небом устроили себе лица без определённого места жительства и рода деятельности. Группа граждан поселилась на улице Екатерининская вдоль забора Городской больницы №5.

Спят прямо на тротуаре. Правда, есть и «элитные» койко-места с матрацами и одеялами.

Медики и местные жители жалуются сотрудникам полиции на антисанитарию и ужасный аромат, распространяющийся на много метров. 

Фотографировать себя разрешают, но требуют предоплату - 10 гривен, как раз на флакон "Боярышника" из соседней аптеки.

Представители правоохранительных органов хоть и прогоняют «постояльцев», однако они возвращаются сюда снова.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Отель под открытым небом

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 