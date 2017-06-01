Отель под открытым небом устроили себе лица без определённого места жительства и рода деятельности. Группа граждан поселилась на улице Екатерининская вдоль забора Городской больницы №5.

Спят прямо на тротуаре. Правда, есть и «элитные» койко-места с матрацами и одеялами.

Медики и местные жители жалуются сотрудникам полиции на антисанитарию и ужасный аромат, распространяющийся на много метров.

Фотографировать себя разрешают, но требуют предоплату - 10 гривен, как раз на флакон "Боярышника" из соседней аптеки.

Представители правоохранительных органов хоть и прогоняют «постояльцев», однако они возвращаются сюда снова.