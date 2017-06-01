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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Перекресток у Пересыпского моста

Категория: Фоторепортаж


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Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
Перекресток у Пересыпского моста
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Возле Пересыпского моста открыли проезд с Балковской на Приморскую улицу и Черноморского казачества.

Спуск Маринеско по-прежнему перекрыт. Движение по улице Одария и Церковной пока остается односторонним.
Следующим этапом станут ремонтные работы по улицам Атамана Головатого и Одария.
Напомним, работы на Пересыпи связаны со строительством трамвайной трассы «Север-Юг», призванной обеспечить прямое сообщение между поселком Котовского, центром города, а также Таирова.
В ноябре 2016 года коммунальщики уже перекрывали этот район, однако из-за масштабных пробок, вызванных параллельными работами на Объездной дороге, были вынуждены скорректировать график и перенести их на 2017 год.

 

 

 


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Перекресток у Пересыпского моста

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