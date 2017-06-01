Перекресток у Пересыпского моста

Возле Пересыпского моста открыли проезд с Балковской на Приморскую улицу и Черноморского казачества.

Спуск Маринеско по-прежнему перекрыт. Движение по улице Одария и Церковной пока остается односторонним.

Следующим этапом станут ремонтные работы по улицам Атамана Головатого и Одария.

Напомним, работы на Пересыпи связаны со строительством трамвайной трассы «Север-Юг», призванной обеспечить прямое сообщение между поселком Котовского, центром города, а также Таирова.

В ноябре 2016 года коммунальщики уже перекрывали этот район, однако из-за масштабных пробок, вызванных параллельными работами на Объездной дороге, были вынуждены скорректировать график и перенести их на 2017 год.