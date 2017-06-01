На Фонтане новые набережные

На 11-й, 14-й и 15й станциях Большого Фонтана работы по благоустройству новых набережных подходят к своему логическому завершению.

На 14-й станции Большого Фонтана высажены хвойные деревья, уложили около 250 метров свежей плитки - не успели установить лишь фонари. В то же время - на 11-й станции проделаны все те же работы, фонари уже поставлены и готовы к эксплуатации.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отдал два первых поручения касательно бережливости новых набережных – обеспечить капельный полив для хвойных деревьев, а также установить по периметру камеры видеонаблюдения.