26 июня у здания ОГА на проспекте Шевченко прошел митинг, организованный представителями общественных организаций и политических партий, возмущенных участившимися в последнее время в Одессе и области случаями нападения на журналистов, общественных деятелей и политических активистов.

Митингующие в своих выступлениях потребовали прекратить нападения на журналистов и активистов, и в частности прекратить незаконную, по их мнению, деятельность КП горсовета «Муниципальная охрана».

К митингующим на ступеньках здания облгосадминстрации вышел глава ОГА Максим Степанов, и не менее часа вел трудный диалог с митингующими, пытаясь ответить на их вопросы и требования, и донести до них свою точку зрения.

По словам главы ОГА, по всем случаям нападений заведены уголовные дела и проводятся расследования в том порядке, как это принято по законодательству.

Он не поддержал требования активистов уволить руководителей прокуратуры Одесской области Олега Жученко и начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина. По мнению Максима Степанова, руководители полиции и прокуратуры обязаны реагировать на ситуацию с преступностью в регионе в целом, и не могут отдавать предпочтение в расследовании 9 уголовных дел из 16,5 тысяч.

В итоге инициативную группу митингующих пропустили, и они продолжили обсуждение в приемной главы ОГА.