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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Трудный диалог

Категория: Фоторепортаж


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Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
Трудный диалог
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26 июня у здания ОГА на проспекте Шевченко прошел митинг, организованный представителями общественных организаций и политических партий, возмущенных участившимися в последнее время в Одессе и области случаями нападения на журналистов, общественных деятелей и политических активистов.                                                                        

Митингующие в своих выступлениях потребовали прекратить нападения на журналистов и активистов, и в частности прекратить незаконную, по их мнению, деятельность КП горсовета «Муниципальная охрана».               

К митингующим на ступеньках здания облгосадминстрации  вышел глава ОГА Максим Степанов, и не менее часа вел трудный диалог с митингующими, пытаясь ответить на их вопросы и требования,  и донести до них свою точку зрения.          

По словам главы ОГА,  по всем случаям нападений заведены уголовные дела и проводятся расследования в том порядке, как это принято по законодательству.                                            

Он не поддержал требования активистов уволить руководителей прокуратуры Одесской области Олега Жученко и начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина. По  мнению Максима Степанова, руководители полиции и прокуратуры обязаны реагировать на ситуацию с преступностью в регионе в целом, и не могут отдавать предпочтение в расследовании 9 уголовных дел из 16,5 тысяч.                                                                                                                 

 В итоге инициативную группу митингующих пропустили, и они продолжили обсуждение в приемной главы ОГА.

 

 

 

 


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Трудный диалог

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