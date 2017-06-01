КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Сегодня, 28 июня, по случаю 21-й годовщины Конституции Украины, в одесском парке им. Т.Г. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю.

В мероприятии приняли участие руководители города и области, депутаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, духовенство и общественность.

Также пришли представители патриотической общественности, которые были одеты в вышиванки. Пришедшие спели гимн Украины и возложили цветы.