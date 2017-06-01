 
Информация к новости
  • Просмотров: 57
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Категория: Фоторепортаж


prev

КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
next

Сегодня, 28 июня,  по случаю 21-й годовщины Конституции Украины, в одесском парке им. Т.Г. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю.

В мероприятии приняли участие руководители города и области, депутаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, духовенство и общественность.

Также пришли представители патриотической общественности, которые были одеты в вышиванки. Пришедшие спели гимн Украины и возложили цветы.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 