КАК В ОДЕССЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Автор: Вячеслав Теняков "СЛОВО"
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Сегодня, 28 июня, по случаю 21-й годовщины Конституции Украины, в одесском парке им. Т.Г. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю.
В мероприятии приняли участие руководители города и области, депутаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, духовенство и общественность.
Также пришли представители патриотической общественности, которые были одеты в вышиванки. Пришедшие спели гимн Украины и возложили цветы.