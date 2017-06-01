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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

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Категория: Фоторепортаж


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Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
Самое популярное место
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Еще одним излюбленным местом отдыха одесситов и туристов города стал Стамбульский парк.  Здесь можно встретить немало отдыхающих в любое время суток.

В будние дни, в вечернее время, сюда преимущественно ходят жители города, которые прогуливаются по аллеям, фотографируются на фоне грота и светящейся надписи, а также продолжают кидать в фонтан монетки. В выходные дни, в непляжную погоду - огромный наплыв туристов.

Несмотря на большое количество скамеек и лавочек, некоторые отдыхающие предпочитают лежать на траве.

В парке чисто, газоны аккуратно подстрижены. За этим внимательно следят люди в зеленых жилетах с эмблемой "Горзелентреста".

 

 


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