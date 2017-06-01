Самое популярное место

Еще одним излюбленным местом отдыха одесситов и туристов города стал Стамбульский парк. Здесь можно встретить немало отдыхающих в любое время суток.

В будние дни, в вечернее время, сюда преимущественно ходят жители города, которые прогуливаются по аллеям, фотографируются на фоне грота и светящейся надписи, а также продолжают кидать в фонтан монетки. В выходные дни, в непляжную погоду - огромный наплыв туристов.

Несмотря на большое количество скамеек и лавочек, некоторые отдыхающие предпочитают лежать на траве.

В парке чисто, газоны аккуратно подстрижены. За этим внимательно следят люди в зеленых жилетах с эмблемой "Горзелентреста".