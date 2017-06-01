 
Информация к новости
  • Просмотров: 171
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Первая капитальная велодорожка

Категория: Фоторепортаж


prev

Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
Первая капитальная велодорожка
next

Первая капитальная велодорожка Одессы построена на участке Ольгиевской улицы от Софиевской до Пастера.

На этом участке обустроен тротуар и заезды из плитки, заменены бордюры и поребрики. Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство тактильной тротуарной плитки и пандусов.

Велосипедные дорожки длиной 300 метров каждая появились на обеих сторонах улицы.

Работы ведутся в соответствии с утвержденной перспективной (ориентировочной) схемой организации сети велосипедных маршрутов на территории города Одессы. Данный участок относится к маршруту № 1 «Кольцевому», который проходит через центральную часть города: ул. Маразлиевскую — ул. Троицкую — ул. Новосельского — ул. Дворянскую — ул. Пастера — ул. Ольгиевскую — бул. Жванецкого — бул. Приморский — ул. Пушкинскую — ул. Греческую — ул. Канатную — ул. Нахимова — ул. Маразлиевскую.

 

 


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Первая капитальная велодорожка

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 