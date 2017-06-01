Первая капитальная велодорожка Одессы построена на участке Ольгиевской улицы от Софиевской до Пастера.

На этом участке обустроен тротуар и заезды из плитки, заменены бордюры и поребрики. Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство тактильной тротуарной плитки и пандусов.

Велосипедные дорожки длиной 300 метров каждая появились на обеих сторонах улицы.

Работы ведутся в соответствии с утвержденной перспективной (ориентировочной) схемой организации сети велосипедных маршрутов на территории города Одессы. Данный участок относится к маршруту № 1 «Кольцевому», который проходит через центральную часть города: ул. Маразлиевскую — ул. Троицкую — ул. Новосельского — ул. Дворянскую — ул. Пастера — ул. Ольгиевскую — бул. Жванецкого — бул. Приморский — ул. Пушкинскую — ул. Греческую — ул. Канатную — ул. Нахимова — ул. Маразлиевскую.