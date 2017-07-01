По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Одесском инновационно-информационном центре по улице Ришельевской проводится международная выставка-ярмарка «Мир православный».

В международной выставке-ярмарке «Мир православный» принимают участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремесел из Украины, России, Белоруссии, Греции, Приднестровья. Здесь имеется обширный выбор духовной литературы украинских и российских издательств, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковная утварь, шитье, церковные ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь, аудио-видео продукция и многое другое.