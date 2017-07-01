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  • Просмотров: 40
  • Дата: Сегодня, 15:01
Сегодня, 15:01

Мир православный

Категория: Фоторепортаж


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Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
Мир православный
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По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Одесском инновационно-информационном центре по улице Ришельевской проводится международная выставка-ярмарка «Мир православный».

В международной выставке-ярмарке «Мир православный» принимают участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремесел из Украины, России, Белоруссии, Греции, Приднестровья. Здесь имеется обширный выбор духовной литературы украинских и российских издательств, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковная утварь, шитье, церковные ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь, аудио-видео продукция и многое другое.


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Мир православный

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